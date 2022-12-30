أمين حلف «الناتو» يدعو لإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الدول الأعضاء، لإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وفقا لمقابلة نُشرت يوم الجمعة.

وقال ستولتنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، «أدعو الحلفاء إلى بذل المزيد من الجهد.. من مصلحتنا الأمنية جميعا التأكد من أن أوكرانيا تنتصر وأن (الرئيس الروسى فلاديمير) بوتين لن يفوز»، مضيفا «ربما من الأهم أن تتلقى أوكرانيا ما يكفي من الذخيرة للأنظمة الموجودة بالفعل»، مؤكدا أن الحاجة إلى الذخيرة وقطع الغيار «هائلة».

مساعدات عسكرية إضافية

وفي الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب وجهه لمجموعة من القادة الغربيين مجموعة واسعة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي للمساعدة في جهود مواجهة الغزو الروسي.

- ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا

كما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن مساعدات عسكرية إضافية بنحو ملياري دولار، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي باتريوت، الذي يوفر الحماية ضد الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

وذكر ستولتنبرج في المقابلة أن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريق للسلام.