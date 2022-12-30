حكم إضافي بالسجن 7 سنوات على أونغ سو تشي في ميانمار

القاهرة - بوابة الوسط

حكمت محكمة عسكرية في ميانمار، الجمعة، بالسجن سبع سنوات على الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بالفساد، كما أعلن مصدر قانوني، في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا لحائزة نوبل للسلام وأفضت إلى أحكام بسجنها 33 عاما في المجموع.

وقال المصدر لوكالة «فرانس برس» إن المعارضة الشهيرة بدت «بصحة جيدة»، موضحا أن الحكم الذي صدر الجمعة على سو تشي (77 عاما) يتعلق بخمس تهم مرتبطة بقضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت «بخسائر للدولة».

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وقد تنهي سو تشي بذلك في السجن حياة تتميز بكفاحها من أجل الديمقراطية.

«كل القضايا انتهت»

وذكر مصدر طالبا عدم كشف هويته أن «كل القضايا انتهت ولم تعد هناك اتهامات موجهة إليها». وبذلك يفترض أن تمضي سو تشي 33 عاما في السجن في ختام هذه المحاكمات.

ومن الفساد إلى التزوير الانتخابي وانتهاك أسرار الدولة وقيود مكافحة كوفيد، أدينت سو تشي منذ بدء الإجراءات القانونية في يونيو 2021، بجرائم عدة.

ويفتح انتهاء محاكمتها التي دانتها منظمات حقوق الإنسان، معتبرة أنها سياسية، مرحلة من عدم اليقين في ميانمار، مع احتمال إجراء انتخابات في 2023 وعد بها العسكريون لاكتساب شرعية.