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«الصحة العالمية»: المخاوف بشأن تفشي كوفيد في الصين «مفهومة»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 ديسمبر 2022, 11:02 صباحا
«الصحة العالمية»: المخاوف بشأن تفشي كوفيد في الصين «مفهومة»
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم. (الإنترنت)
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قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، إن القيود التي فرضتها بعض الدول ردا على تفشي الإصابات بفيروس كورونا في الصين «مفهومة»، بالنظر إلى نقص المعلومات من بكين.

وحض رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الصين على مزيد من الشفافية المتعلقة بوضع الوباء في البلاد، وفق «يورو نيوز».

وجاءت تعليقاته بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى عدة دول في فرض اختبارات كوفيد على المسافرين الوافدين من الصين، بعد أن تخلت بكين عن القيود على السفر إلى الخارج رغم زيادة الإصابات، لكن وكالة الصحة في الاتحاد الأوروبي قالت إن مثل هذه الإجراءات غير مبررة في الوقت الحالي في التكتل.

حاجة لمزيد من المعلومات التفصيلية
وقال تيدروس، على تويتر «من أجل إجراء تقييم شامل للمخاطر لوضع كوفيد-19 على الأرض في الصين، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من المعلومات التفصيلية».

وأضاف «في ظل عدم وجود معلومات شاملة من الصين، من المفهوم أن تتصرف الدول في جميع أنحاء العالم بطرق تعتقد أنها قد تحمي شعوبها»، موضحا «ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تطور الوضع ونواصل تشجيع الصين على تتبع فيروس كوفيد وتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر».

- مدير منظمة الصحة العالمية يبدي «قلقه البالغ» حيال وضع كوفيد في الصين

واكتظت المستشفيات في جميع أنحاء الصين، في أعقاب قرار رفع القواعد الصارمة التي ساعدت على احتواء الفيروس إلى حد كبير، لكنها أضرّت بالاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة النطاق.

نهاية الحجر الصحي الإلزامي
وقالت الصين هذا الأسبوع إنها ستنهي الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول الى أراضيها، ما دفع العديد من الصينيين إلى وضع خطط للسفر إلى الخارج.

وفي 21 ديسمبر الجاري، قال تيدروس للصحفيين إن منظمة الصحة العالمية، قلقة بشأن التقارير المتزايدة عن حالات المرض الحادة في الصين.

وطالب ببيانات تفصيلية عن حالات المرض الحادة ودخول المستشفيات ومتطلبات العناية المركزة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية الأسبوع الماضي، إنها لن تنشر بعد الآن حصيلة رسمية لوفيات كوفيد اليومية.

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