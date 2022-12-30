بر الصين الرئيسي يسجل وفاة جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن بر الصين الرئيسي سجل وفاة واحدة جديدة بمرض كوفيد-19، في 29 ديسمبر.

وفي اليوم السابق سجل بر الصين الرئيسي وفاة واحدة أيضا، ليرتفع حصيلة الوفيات إلى 5247 حتى الآن، وفق وكالة «رويترز».

مخاوف من رفع القيود

وأثار تخلي الصين هذا الشهر عن سياسة «صفر كوفيد» على غير توقع مخاوف عدة دول، منها الولايات المتحدة التي تفكر في فرض قيود على المسافرين الصينيين الوافدين إلى أراضيها، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

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وعبر الصينيون عن فرح عارم بعد إعلان بكين، الإثنين، انتهاء فترات الحجر الإلزامية عند الوصول إلى البلد في الثامن من يناير. ويعني هذا القرار زوال آخر أركان السياسة الصينية المعروفة بـ«صفر كوفيد» التي تعزل البلد منذ حوالي ثلاث سنوات، وهي أثارت في أواخر نوفمبر احتجاجات لم يشهد لها مثيل منذ عقود. وأفضى هذا الإعلان إلى التهافت على شراء تذاكر رحلات دولية، فشهدت أسعار هذه البطاقات ارتفاعا شديدا.