أوكرانيا تعلن إسقاط 16 صاروخًا روسيًا استهدفت كييف

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط كل الصواريخ الروسية الستة عشر التي استهدفت العاصمة كييف اليوم الخميس، وفق رئيس الإدارة العسكرية في المدينة سيرغي بوبكو.

وكتب بوبكو على تطبيق «تلغرام»: «رُصد 16 صاروخا فوق كييف وجرى إسقاطها كلّها»، معلنا عن إصابة ثلاثة أشخاص وعن أضرار ناجمة عن تساقط شظايا معدنية، وفق وكالة «فرانس برس».

ضربات روسية تقطع الكهرباء عن لفيف

وأدت ضربات روسية جديدة استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية اليوم إلى حرمان 90% من مدينة لفيف، كبرى مدن الغرب الأوكراني من الكهرباء قبل أيام من بدء السنة الجديدة.

وقال رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي على «تلغرام» إن الترامات والحافلات لم تعد تسير في المدينة وقد تنقطع إمدادات المياه.

قبل ذلك، قال أعلن سلاح الجو الأوكراني تعرض عدد من مدن البلاد، بينها العاصمة كييف، إلى ضربات صاروخية روسية «مكثفة» أطلقت من طائرات وسفن.