رواندا تتهم الكونغو الديمقراطية بانتهاك مجالها الجوي

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت السلطات الرواندية طائرة حربية تابعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بانتهاك مجالها الجوي، في أحدث فصول التوتر المتصاعد بين كيغالي وكينشاسا، بعد هجوم للمتمردين شرق الكونغو.

وقال مكتب الناطق باسم الحكومة الرواندية في بيان أمس الأربعاء، إن «مقاتلة كونغولية من طراز (سوخوي 25) انتهكت المجال الجوي الرواندي على طول بحيرة كيفو (غرب رواندا)»، قبل أن تعود إلى الكونغو مجددًا، حسب وكالة «فرانس برس».

واحتجت السلطات الرواندية مرة أخرى لدى الحكومة الكونغولية على انتهاكات طائراتها الحربية للمجال الجوي للبلاد، وفق الناطق.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، ذكرت الحكومة الرواندية أن طائرة مطاردة كونغولية انتهكت مجالها الجوي، وتواجه الحكومة الكونغولية منذ أشهر هجومًا يشنه متمردو حركة 23 مارس شرق البلاد، مما أجج الخلاف التاريخي مع جارتها الرواندية، إذ تتهم كينشاسا كيغالي بدعم هذا تمرد عرقية التوتسي القديم.

وتنفي كيغالي هذه الاتهامات وتؤكد في المقابل أن الكونغو الديمقراطية تتعاون مع المتمردين الروانديين الهوتو.