الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى «نزع فتيل التوتر» في كوسوفو

القاهرة - بوابة الوسط

دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى «نزع فتيل التوتر» في شمال كوسوفو الذي يشهد توترات على الحدود مع صربيا.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية وناطقة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك «ندعو الجميع إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس واتخاذ إجراءات فورية من أجل نزع فتيل التوتر من دون شروط»، وفق «فرانس برس».

ووضع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أمس الثلاثاء، الجيش في حالة تأهب قصوى إثر التوترات في كوسوفو، الإقليم الصربي السابق الذي ترفض بلغراد الاعتراف باستقلاله وحيث تفاقمت أخيرا التوترات بين أغلبيته الألبانية وأقليته الصربية.

الجيش الصربي في أعلى مستوى من التأهب

ومساء الإثنين قال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش في بيان إن «رئيس صربيا أمر الجيش الصربي بأن يكون على أعلى مستوى من التأهب القتالي، أي على مستوى الجاهزية لاستخدام القوة المسلحة».

وكان رئيس الأركان الصربي الجنرال ميلان مويسيلوفيتش أعلن الأحد أن الرئيس أمره بالتوجه إلى المنطقة الحدودية مع كوسوفو. وقال الجنرال مويسيلوفيتش لقناة «بينك» التلفزيونية مساء الأحد بينما كان في طريقه إلى بلدة راسكا التي تبعد 10 كيلومترات من الحدود مع كوسوفو إن «الوضع هناك صعب ومعقد». وأضاف أن «المهام التي أوكلت إلى الجيش الصربي ... دقيقة وواضحة وسيتم تنفيذها بالكامل».

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وشدد رئيس الأركان على ضرورة أن يكون «الجيش الصربي موجودا على طول الخط الإداري»، المصطلح الذي تستخدمه السلطات الصربية للإشارة إلى خط الحدود مع كوسوفو.

تحت إمرة الجيش الصربي

من جهتها قالت وزارة الداخلية الصربية مساء الإثنين إن «كل الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي ستوضع على الفور تحت إمرة رئيس الأركان العامة». وفي بيان أصدرته الإثنين، قالت وزارة الدفاع الصربية إن رئيس الجمهورية أمر بزيادة عدد العسكريين الصرب المنتشرين على طول الحدود من 1500 عسكري حاليا إلى خمسة آلاف.

وأعلن الإقليم الصربي استقلاله في 2008، لكن بلغراد التي ترفض الاعتراف بالدولة الفتية تحض 120 ألف صربي يعيشون في كوسوفو، ولا سيما في مناطقه الشمالية، على تحدي سلطات بريشتينا. بالمقابل تسعى بريشتينا لفرض سيادتها على معظم أراضي البلاد.

اعتقال شرطي صربي سابق

ومنذ 10 ديسمبر يغلق المئات من أبناء العرقية الصربية في كوسوفو طرقا رئيسية في المناطق الشمالية احتجاجا على اعتقال شرطي صربي سابق، في تحرك شل حركة المرور إلى معبرين حدوديين مع صربيا. وقبيل توجه مويسيلوفيتش إلى المنطقة الحدودية، بثت العديد من وسائل الإعلام الصربية مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أمكن سماع إطلاق نار فيه.

وأفادت وسائل الإعلام الصربية هذه أن «اشتباكا» وقع مساء الأحد عندما حاولت القوات الكوسوفية إزالة حاجز لفتح طريق. لكن شرطة كوسوفو نفت في منشور على فيسبوك ضلوع قواتها في أي اشتباك مسلح.