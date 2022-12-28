بعد سنوات التوتر.. إردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا إيريت ليليان، في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد توتر دام أربع سنوات.

وبدأت تركيا وإسرائيل في تحسين العلاقات هذا العام بزيارات رفيعة المستوى شملت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لأنقرة. واتفق الجانبان في أغسطس على تعيين سفير لكل بلد لدى الآخر، وفق وكالة «رويترز» وبعد فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بالانتخابات الشهر الماضي، اتفق هو وإردوغان على «العمل سويا لإرساء حقبة جديدة في العلاقات» على أساس احترام المصالح المشتركة.

وأصبحت إيريت ليليان، القائمة بالأعمال الإسرائيلية في أنقرة منذ يناير 2021، السفيرة الجديدة بعد تقديم خطاب اعتمادها إلى إردوغان.

العلاقات بين إسرائيل وتركيا

وتوترت العلاقات بين إسرائيل وتركيا، اللتين كانتا حليفتين إقليميتين مقربين لأكثر من عقد، حيث طردت أنقرة السفير الإسرائيلي في أعقاب غارة إسرائيلية عام 2010 على سفينة مساعدات متجهة إلى غزة مما أسفر عن مقتل عشرة مواطنين أتراك.

واستأنف الجانبان العلاقات الدبلوماسية في عام 2016، لكن بعد ذلك بعامين استدعت تركيا سفيرها من إسرائيل وطردت المبعوث الإسرائيلي عندما قتلت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات في قطاع غزة.

ويواجه نتنياهو بالفعل انتقادات بشأن نهجه السياسي قبل توليه منصبه، وقد تعهد بالحكم لصالح جميع الإسرائيليين حتى في الوقت الذي سيرأس فيه واحدة من أكثر الحكومات المنتمية للجناح اليميني في تاريخ البلاد.

إردوغان عقب تسلم أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا إيريت ليليان في أنقرة، 27 ديسمبر 2022. (المكتب الصحفي التابع للرئاسة التركية - رويترز)