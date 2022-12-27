روسيا تحظر بيع نفطها لبلدان حددت سقفا لسعره

القاهرة - بوابة الوسط

تحظر روسيا، اعتبارًا من أول فبراير 2023، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفًا لسعره حُدّد بستين دولارًا للبرميل في مطلع ديسمبر بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.

وجاء في مرسومٍ وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء: «يحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين ، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره»، وفق «فرانس برس».

واتّفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الإثنين 19 ديسمبر الجاري، على تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، فيما أعلنت وزيرة الطاقة المالطية ميريام دالي أن السقف حُدّد عند 180 يورو للميغاواط ساعة.

من جهته اعتبر الكرملين أن تحديد سقف لسعر الغاز إجراء غير مقبول. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية «إنه انتهاك لعملية السوق لتحديد الأسعار»، مضيفًا أن «أي إشارة إلى تحديد سقف للأسعار هي أمر غير مقبول».