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طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 06:44 مساء
طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي
طالبة أفغانية تتحدى عناصر طالبان. (فرانس برس)
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تحدت طالبة أفغانية، في الثامنة عشرة من عمرها، عناصر طالبان وحملت لافتة تندد بحرمان الفتيات من الالتحاق بالجامعة في بلادها، إذ وقفت أمامهم غير مبالية بكلمات السخرية والإهانات.

في آخر إجراءات تقييد حقوق المرأة، حظرت طالبان الأسبوع الماضي التحاق الفتيات بالجامعات، ما أثار موجة من الغضب الدولي. حاولت بعض النساء الاحتجاج على الحظر، لكن تم تفريقهن بسرعة.

وقالت الطالبة مروة التي طلبت عدم ذكر اسمها الثاني: «للمرة الأولى في حياتي، شعرت بالفخر والقوة والعزيمة لأنني وقفت في وجههم وطالبت بحقٍّ منحه الله لنا»، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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يذكر أنه من النادر تنظيم احتجاجات نسوية في أفغانستان منذ عودة طالبان صيف 2021 إلى السلطة، لا سيما بعد اعتقال ناشطات في بداية العام. ويواجه المشاركون في مثل هذه التحركات خطر الاعتقال والتعرض للعنف والوصمة الاجتماعية. لكن ذلك لم يؤثر على عزيمة مروة.

قوة فتاة أفغانية
وذكرت الوكالة أن شقيقة مروة هي من صوّرت احتجاجها الصامت بهاتفها وهي داخل سيارة بينما رفعت مروة ملصقًا على بعد أمتار قليلة من مدخل حرم جامعة كابول، الأكبر والأعرق في البلاد. وحملت، الأحد، أمام حراس طالبان الواقفين عند بوابات جامعة كابول، ورقة كُتب عليها «اقرأ».

وأشارت: «نعتوني بأوصاف سيئة حقًا، لكنني بقيت هادئة. أردت أن أظهر قوة فتاة أفغانية واحدة، وأن شخصًا واحدًا حتى يمكنه الوقوف في وجه الاضطهاد».

وأضافت: «عندما ترى أخواتي الأخريات (الطالبات) أن فتاة وقفت بمفردها ضد طالبان، سيساعدهن ذلك على النهوض وإنزال الهزيمة بطالبان».

وفرضت طالبان قيودًا صارمة على النساء أدت إلى استبعادهن من الحياة العامة. والسبت، أمرت جميع منظمات الإغاثة بمنع الاستعانة بموظفات. وكانت أغلقت المدارس الثانوية للبنات قبل أكثر من عام، في حين تتقاضى العديد من النساء اللائي فقدن وظائفهن الحكومية جزءًا يسيرًا من رواتبهن للبقاء في المنزل. كما مُنعت النساء من الذهاب إلى المنتزهات والصالات الرياضية والحمامات العامة.

وزعمت سلطات طالبان أنها أعادت فرض هذه القيود بسبب عدم التزام النساء بقواعد اللباس الإسلامي الصارم الذي يغطي كامل الجسم والوجه.

وأوضحت مروة التي تحلم بأن تصبح رسامة، إن البلاد صارت سجنًا للنساء. وأكدت «لا أريد أن أسجن. لدي أحلام كبيرة أريد تحقيقها. لهذا السبب قررت الاحتجاج».

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