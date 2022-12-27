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ماسك: 100 محطة اتصال بالإنترنت عبر «ستارلينك» تعمل في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 10:47 صباحا
ماسك: 100 محطة اتصال بالإنترنت عبر «ستارلينك» تعمل في إيران
مجموعة من الأقمار الصناعية التابعة لشركة «سبايس إكس» تمر فوق أوروغواي، 7 فبراير 2021. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلن رئيس شركة «سبايس إكس»، إيلون ماسك، أن ما يقرب من 100 محطة استقبال أرضية لخدمات الإنترنت المؤمنة عبر شبكة «ستارلينك» للأقمار الصناعية تعمل في إيران حاليا.

وكان الملياردير وعد في سبتمبر بإتاحة الإنترنت عبر شبكته للأقمار الصناعية في إيران حيث تفرض السلطات قيودا متزايدة على الوصول إلى الإنترنت. وفي تغريدة على تويتر كتب ماسك أمس الإثنين «نقترب من 100 محطة ستارلينك نشطة في إيران»، حسب وكالة «فرانس برس».

ولدى ستارلينك حاليا أكثر من ألفي قمر صناعي صغير تدور حول الأرض في مدار منخفض، أي على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات، لإتاحة الوصول إلى الإنترنت لسكان المناطق الواقعة أسفلها. وللتمكن من الاتصال بهذه الأقمار الصناعية يتعين وجود محطات استقبال أرضية توزع كل منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه «راوتر».

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع خدمة الإنترنت الأرضي في مناطق أوكرانية كثيرة بسبب القصف، أرسلت «سبايس إكس» إلى أوكرانيا عشرات آلاف محطات الاستقبال الأرضية مما أتاح للأوكرانيين الاستمرار في الحصول على خدمة الإنترنت. وفي أوكرانيا حاليا حوالى 25 ألف محطة استقبال أرضية في جميع أنحاء البلاد.

وأتت تغريدة ماسك، المالك الجديد لتويتر، ردا على مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي مستخدم قال إنه التُقط في «شوارع إيران» حيث توجد الآن «حرية أكبر للنساء في اختيار ما إذا كن يرد تغطية شعرهن أم لا».

احتجاجات في إيران
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران. وأكدت السلطات مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عشرات من عناصر من قوات الأمن. كما جرى توقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها «أعمال شغب».

من جهتها، تشير منظمات حقوقية خارج إيران إلى مقتل أكثر من 450 من المحتجين على أيدي قوات الأمن.

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