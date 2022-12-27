  • Alwasat News
Atwasat

الجيش الصربي في حالة تأهب قصوى إثر التوترات في كوسوفو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 10:32 صباحا
الجيش الصربي في حالة تأهب قصوى إثر التوترات في كوسوفو
طريق مقطوع بشاحنات في قرية روداري في شمال كوسوفو ، ديسمبر 2022. (أف ب)
alwasat radio

وضع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الجيش في حالة تأهب قصوى إثر التوترات في كوسوفو، الإقليم الصربي السابق الذي ترفض بلغراد الاعتراف باستقلاله وحيث تفاقمت أخيرا التوترات بين أغلبيته الألبانية وأقليته الصربية.

ومساء الإثنين قال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش في بيان إن «رئيس صربيا أمر الجيش الصربي بأن يكون على أعلى مستوى من التأهب القتالي، أي على مستوى الجاهزية لاستخدام القوة المسلحة».

وكان رئيس الأركان الصربي الجنرال ميلان مويسيلوفيتش أعلن الأحد أن الرئيس أمره بالتوجه إلى المنطقة الحدودية مع كوسوفو. وقال الجنرال مويسيلوفيتش لقناة «بينك» التلفزيونية مساء الأحد بينما كان في طريقه إلى بلدة راسكا التي تبعد 10 كيلومترات من الحدود مع كوسوفو إن «الوضع هناك صعب ومعقد». وأضاف أن «المهام التي أوكلت إلى الجيش الصربي ... دقيقة وواضحة وسيتم تنفيذها بالكامل».

وشدد رئيس الأركان على ضرورة أن يكون «الجيش الصربي موجودا على طول الخط الإداري»، المصطلح الذي تستخدمه السلطات الصربية للإشارة إلى خط الحدود مع كوسوفو.

تحت إمرة الجيش الصربي
من جهتها قالت وزارة الداخلية الصربية مساء الإثنين إن «كل الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي ستوضع على الفور تحت إمرة رئيس الأركان العامة». وفي بيان أصدرته الإثنين، قالت وزارة الدفاع الصربية إن رئيس الجمهورية أمر بزيادة عدد العسكريين الصرب المنتشرين على طول الحدود من 1500 عسكري حاليا إلى خمسة آلاف.

وأعلن الإقليم الصربي استقلاله في 2008، لكن بلغراد التي ترفض الاعتراف بالدولة الفتية تحض 120 ألف صربي يعيشون في كوسوفو، ولا سيما في مناطقه الشمالية، على تحدي سلطات بريشتينا. بالمقابل تسعى بريشتينا لفرض سيادتها على معظم أراضي البلاد.

اعتقال شرطي صربي سابق
ومنذ 10 ديسمبر يغلق المئات من أبناء العرقية الصربية في كوسوفو طرقا رئيسية في المناطق الشمالية احتجاجا على اعتقال شرطي صربي سابق، في تحرك شل حركة المرور إلى معبرين حدوديين مع صربيا.وقبيل توجه مويسيلوفيتش إلى المنطقة الحدودية، بثت العديد من وسائل الإعلام الصربية مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أمكن سماع إطلاق نار فيه.

وأفادت وسائل الإعلام الصربية هذه أن "اشتباكا" وقع مساء الأحد عندما حاولت القوات الكوسوفية إزالة حاجز لفتح طريق. لكن شرطة كوسوفو نفت في منشور على فيسبوك ضلوع قواتها في أي اشتباك مسلح.

وأكد وزير داخلية كوسوفو هلال سفيكلا أن دورية لمهمة حفظ السلام في كوسوفو «كفور» التي تعمل تحت قيادة "حلف شمال الأطلسي تعرضت لهجوم مسلح. من جهتها، قالت «كفور» إنها فتحت تحقيقا في «حادث إطلاق نار غير مباشر وقع في 25 ديسمبر بالقرب من دورية تابعة لكفور-حلف شمال الأطلسي» وانخرط فيه عدد غير معروف من المسلحين. وأضافت «كفور» في بيان «لم تقع إصابات أو أضرار مادية ونحن نعمل على التثبت من كل الوقائع».

واشتعل فتيل التوتر بين صربيا وكوسوفو عندما حددت بريشتينا 18 ديسمبر موعدا لإجراء انتخابات محلية في بلديات ذات غالبية صربية، لكن أبرز حزب سياسي صربي أعلن مقاطعته لها. ولاحقا ألقت السلطات الكوسوفية القبض على شرطي سابق يشتبه بضلوعه في هجمات ضد ضباط شرطة من أصل ألباني، ما أثار غضب الصرب الذين لجأوا إلى قطع الطرق.

وفي نوفمبر، أضرب المئات من عناصر الشرطة الصرب في جهاز شرطة كوسوفو بالإضافة إلى قضاة ومدعين عامين وغيرهم عن العمل احتجاجا على قرار بمنع الصرب الذين يعيشون في كوسوفو من وضع لوحات ترخيص صربية على سياراتهم.

لكن رغم تعليق تنفيذ القرار، استمر إضراب الموظفين ورجال الشرطة الصرب ما أحدث فراغا أمنيا في كوسوفو. وحذرت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش الأسبوع الماضي أن الوضع مع كوسوفو «على حافة الانزلاق إلى نزاع مسلح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)

في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي

طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي
«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»

«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»
«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني في الحصول عليه

«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني ...
طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية

طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات

دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟

ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟
%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا

%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا
ما عاد ساعي بريد يطرق الباب

ما عاد ساعي بريد يطرق الباب
الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة

الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض ...
القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟

القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة

لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة ...
في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية ...
الدبيبة يدعو سيف القذافي للامتثال إلى «الجنائية الدولية»

الدبيبة يدعو سيف القذافي للامتثال إلى «الجنائية الدولية»
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصين دون «صفر كوفيد».. فرحة الداخل ومخاوف الخارج
الصين دون «صفر كوفيد».. فرحة الداخل ومخاوف الخارج
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى «نزع فتيل التوتر» في كوسوفو
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى «نزع فتيل التوتر» ...
وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان في موسكو للمرة الأولى منذ 2011
وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان في موسكو للمرة الأولى منذ ...
محكمة تركية تؤيد حكما بالحبس مدى الحياة بحق كافالا المعارض لأردوغان
محكمة تركية تؤيد حكما بالحبس مدى الحياة بحق كافالا المعارض ...
عبداللهيان: نافذة المفاوضات النووية «مفتوحة» لكن ليس «إلى الأبد»
عبداللهيان: نافذة المفاوضات النووية «مفتوحة» لكن ليس «إلى الأبد»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله...
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا...
محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول ومنعه من ممارسة العمل السياسي
محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول ومنعه من ممارسة ......
المزيد
أربع دول تطالب إيران بتحكيم ملزم في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية
أربع دول تطالب إيران بتحكيم ملزم في قضية إسقاط الطائرة ......
شاهد: لقطات جوية لـ«عاصفة القرن» التي ضربت مدينة بافالو الأميركية
شاهد: لقطات جوية لـ«عاصفة القرن» التي ضربت مدينة بافالو ......
صندوق بـ200 مليون يورو لأوكرانيا لشراء معدات عسكرية من فرنسا
صندوق بـ200 مليون يورو لأوكرانيا لشراء معدات عسكرية من فرنسا...
عبداللهيان: نافذة المفاوضات النووية «مفتوحة» لكن ليس «إلى الأبد»
عبداللهيان: نافذة المفاوضات النووية «مفتوحة» لكن ليس «إلى ......
محكمة تركية تؤيد حكما بالحبس مدى الحياة بحق كافالا المعارض لأردوغان
محكمة تركية تؤيد حكما بالحبس مدى الحياة بحق كافالا المعارض ......
المزيد