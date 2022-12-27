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العفو عن رئيس كوري سابق مدان بالفساد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 08:07 صباحا
العفو عن رئيس كوري سابق مدان بالفساد
الرئيس الكوري السابق لي ميونغ باك (يمين) خلال محاكمته العام 2018 في سيول، (ا ف ب)
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صدر عفو رئاسي في كوريا الجنوبية الثلاثاء، عن الرئيس السابق المسجون لي ميونغ باك، ينهي الحكم الصادر بسجنه 17 عاما بتهم تتعلق بالفساد، وفق ما ذكر وزير العدل.

وقال الوزير هان دونغ هون للصحفيين بعد اجتماع وزاري مع الرئيس يون سوك يول، إن لي كان ضمن قائمة من أكثر من 1300 شخص حصلوا على قرارات عفو خاصة «من منطلق الوحدة الوطنية الأوسع عبر المصالحة والتسامح»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويقضي لي (81 عاما)، عقوبة بالسجن 17 عاما بتهم تتعلق بالرشى والاختلاس، وسمح له بمغادرة السجن موقتا في يونيو الماضي بسبب سنّه وتدهور حالته الصحية.

تهم فساد
واعتُبر الحكم بحق لي فعليًا حكمًا بالسجن مدى الحياة، إذ أنه كان من المفترض ألا يطلق سراحه قبل العام 2036 عندما يكون بلغ من العمر 95 عاما.

ووجهت للرئيس السابق الذي كان قبل تولي المنصب رئيسا تنفيذيا في «هيونداي» 16 تهمة جنائية العام 2018 وصدر الحكم بسجنه في العام 2020.

وأدين بجني أموال غير مشروعة تقدر بعشرات ملايين الدولارات، وقبول رشاوى من «سامسونغ إلكترونيكس» مقابل إصدار عفو رئاسي عن رئيسها الراحل لي كون هي الذي سجن بتهمة التهرب الضريبي، وتولى لي الذي عُيّن على رأس شركة بناء كبرى عندما كان في سن الـ35 قبل دخول معترك السياسة، الرئاسة من العام 2008 حتى العام 2013.

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