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14 صيادا إيرانيا يعودون لبلادهم بعد أعوام من الخطف في الصومال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 02:35 مساء
14 صيادا إيرانيا يعودون لبلادهم بعد أعوام من الخطف في الصومال
لحظة عودة 14 صيادا إيرانيا إلى بلادهم بعد خطفهم لأعوام في الصومال. (الإنترنت)
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عاد 14 صيادًا إيرانيًا إلى بلادهم بعد خطفهم لأعوام على يد حركة الشباب المسلحة في الصومال، وفق ما أفادت وسائل إعلام في طهران الأحد.

وأوردت وكالة «إيسنا» الإيرانية، أن هؤلاء الصيادين جرى احتجازهم «في المياه الدولية قرب الصومال منذ العام 2014 من قبل تنظيم الشباب الإرهابي»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ووصل هؤلاء ليل السبت، إلى مطار الإمام الخميني في طهران، حيث أقيم لهم استقبال رسمي، قبل أن ينتقلوا إلى مسقطهم بمدينة جابهار بجنوب البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الإفراج عنهم تم نتيجة «فترة من المشاورات والإجراءات» بين الجانب الإيراني خصوصًا وزارة الخارجية، ومسؤولين حكوميين وزعماء قبائل وشخصيات محلية في الصومال.

إعلان الشرطة الصومالية العثور على 20 أجنبيًا
وتأتي عودة الصيادين إلى إيران بعد زهاء شهر من إعلان الشرطة الصومالية العثور على 20 أجنبيًا هم 14 إيرانيًا وستة باكستانيين، زعموا أنهم صياديون كانوا محتجزين لأعوام لدى حركة الشباب.

وأوضح ناطق باسم الشرطة في حينه، أن بعض هؤلاء خطفتهم الحركة في 2014، في حين أسرت آخرين في 2019.

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ولم توضح الشرطة كيف جرى إطلاق هؤلاء، مشيرة الى أنه تم العثور عليهم أثناء تجولهم في جزء من ولاية غالمودوغ الواقعة تحت سيطرة حركة الشباب، وأكدت في حينه أنهم سيخضعون للاستجواب.

وأشارت تقارير إلى أنهم قد يكونون اختطفوا من قبل قراصنة، ثم نقلوا إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تضم مقاتلين أجانبا في صفوفها.

أنشطة الخطف والفدية
وتحاول الحركة التي تسيطر على مساحات شاسعة من المناطق الريفية في الصومال، الإطاحة بالحكومة المركزية منذ 15 عامًا، وتمول بعض عملياتها من خلال أنشطة الخطف والفدية.

وشهدت الصومال قرصنة لسنوات رغم أن الهجمات على السفن البحرية قبالة الساحل تراجعت بشكل كبير في السنوات الماضية، بعدما بلغت ذروتها في 2011.

وفي العام 2020، جرى الإفراج عن ثلاثة صيادين إيرانيين يعتقد أنهم آخر الرهائن المحتجزين لدى قراصنة صوماليين، بعد خمس سنوات من الأسر.

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