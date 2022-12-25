بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني.

وأضاف بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، «أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا، وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا»، وفق وكالة «يورو نيوز».

- بوتين يطلب من شركات الدفاع زيادة إنتاج الأسلحة لتزويد الجيش في حرب أوكرانيا

وتابع قائلًا: «نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه».

صفارات إنذار في أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون إن صفارات الإنذار أطلقت في كييف وجميع المناطق الأوكرانية، صباح اليوم الأحد.

وذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية، أن صفارات الإنذار ربما انطلقت بعد أن حلقت طائرات روسية في سماء روسيا البيضاء، بحسب وكالة «يورو نيوز».