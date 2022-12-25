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أوكرانيا تصدر إنذارا من غارات جوية في جميع مناطق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 11:08 صباحا
أوكرانيا تصدر إنذارا من غارات جوية في جميع مناطق البلاد
قصف روسي على خيرسون. (حساب الرئيس الأوكراني على تويتر)
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قال مسؤولون إن صفارات الإنذار أطلقت في كييف وجميع المناطق الأوكرانية صباح اليوم الأحد.

وذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية، أن صفارات الإنذار ربما انطلقت بعد أن حلقت طائرات روسية في سماء روسيا البيضاء، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وفي وقت سابق، قالت السلطات إن ضربة روسية لمدينة خيرسون التي استعادتها أوكرانيا في الآونة الأخيرة، أودت بحياة عشرة أشخاص على الأقل وأصابت 58 آخرين، مخلفة وراءها جثثا ملطخة بالدماء ملقاة على الطريق فيما وصفته كييف بالقتل العمد من أجل المتعة.

جثث وسيارات محترقة ونوافذ محطمة
وبعد رحلة إلى الولايات المتحدة سعيا وراء الحصول على مزيد من الأسلحة لمقاومة الغزو الروسي المستمر منذ عشرة أشهر، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صورا لشوارع تتناثر بها السيارات المحترقة والنوافذ المحطمة والجثث.

- ارتفاع ضحايا القصف الروسي على خيرسون إلى 8 قتلى

وكتب «ستضع الشبكات الاجتماعية على الأرجح إشارة إلى أن بهذه اللقطات محتوى حساسا.. لكن هذا ليس محتوى حساسا وإنما الحياة الواقعية لأوكرانيا والأوكرانيين»، مضيفا «تلك ليست منشآت عسكرية.. هذا إرهاب وقتل من أجل الترهيب والمتعة».

قصف روسي على خيرسون. (حساب الرئيس الأوكراني على تويتر)
قصف روسي على خيرسون. (حساب الرئيس الأوكراني على تويتر)
قصف روسي على خيرسون. (حساب الرئيس الأوكراني على تويتر)
قصف روسي على خيرسون. (حساب الرئيس الأوكراني على تويتر)
قصف روسي على خيرسون. (حساب الرئيس الأوكراني على تويتر)
قصف روسي على خيرسون. (حساب الرئيس الأوكراني على تويتر)
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