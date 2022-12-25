لجنة الصحة الوطنية في الصين تتوقف عن نشر البيانات المتعلقة بـ«كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أنها لن تنشر بعد الآن البيانات اليومية للإصابات والوفيات بـ«كوفيد»، التي دأبت على إصدارها منذ مطلع 2020، دون أن تقدم أي تفسير.

ولم تعد هذه الإحصاءات تعكس مدى الموجة غير المسبوقة من العدوى التي ضربت الصين، منذ رفع التدابير الصحية الصارمة المتعلقة بسياسة «صفر كوفيد» في 7 ديسمبر الحالي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي السابق، كانت اختبارات تفاعل البوليميراز التسلسلي (بي سي آر) شبه الإلزامية، تساعد على تتبع المنحنى الوبائي بشكل موثوق، لكن المصابين باتوا يجرون الآن اختبارات ذاتية في المنزل، ونادرًا ما يبلغون السلطات بالنتائج، مما يحول دون الحصول على أرقام موثوقة.

«لن ننشر معلومات يومية عن الوباء»

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إنه «اعتبارًا من اليوم، لن ننشر معلومات يومية عن الوباء»، مضيفة أن «المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بالوباء لأغراض مرجعية وبحثية»، دون تحديد نوع أو تواتر البيانات التي سيتم نشرها من قبله.

والصينيون الذين لاحظوا وجود تباين واضح بين إصابة جزء كبير من أقاربهم والإحصاءات الرسمية، تلقوا هذا الإعلان بسخرية.

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كتب أحد مستخدمي شبكة «ويبو» للتواصل الاجتماعي «أخيرًا، استيقظوا وأدركوا أنهم لا يستطيعون خداع الناس بعد الآن» بأرقام دون قيمتها الحقيقية.

وقال آخر «كان أفضل وأكبر مكتب إحصاء مزيف في البلاد»، وأضاف ثالث «هل يوجد موظفون في محرقة الجثث هنا؟ هل أنتم مرهقون؟ هل يمكنكم التحدث عن ذلك؟».

وأفاد العديد من مراكز إحراق الجثث، ردا على أسئلة وكالة «فرانس برس» مؤخرًا، عن تدفق أعداد كبيرة من الجثث بشكل غير اعتيادي، ولم تتطرق وسائل الإعلام الصينية إلى هذا الوضع، غير أنها تحدثت نوعًا ما عن المستشفيات التي تعاني من الضغط في مواجهة وصول المرضى ونقص الأدوية المضادة للحمى.

منهجية جديدة لإحصاء وفيات «كوفيد»

وفي سبب آخر مثير للجدل لعدم مصداقية الإحصاءات الرسمية، أدت منهجية جديدة تقضي باعتبار الأشخاص الذين قضوا حصرًا بسبب فشل في الجهاز التنفسي مرتبط بـ«كوفيد» حالات وفاة بالفيروس.

وأعلنت الصين عن ست وفيات فقط بـ«كوفيد» منذ رفع القيود، ومع ذلك، فإن العديد من المسنين، الأكثر عرضة للفيروس، لم يتلقوا اللقاح بالكامل.

ويُصاب نصف مليون شخص يوميًا في مدينة تشينغداو (شرق) البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وفقًا لما نقلته الصحف الرسمية عن مسؤول بالبلدية هذا الأسبوع.