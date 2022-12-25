عملية عسكرية واسعة ضد العصابات في اثنين من أحياء عاصمة السلفادور

القاهرة - بوابة الوسط

طوق أكثر من ألفي جندي، اثنين من أحياء العاصمة سان سلفادور، السبت، في إطار حرب رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة على العصابات، في ثاني عملية من هذا النوع خلال شهر واحد، للحد من أعمال العنف في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى.

وكتب رئيس السلفادور، في تغريدة على «تويتر» منذ صباح السبت، أن حي توتونيتشابا «مطوّق بالكامل»، مضيفًا أن «أكثر من ألف جندي و130 شرطيًا سيخرجون المجرمين»، من هذه المنطقة «المعروفة بتهريب المخدرات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومساء السبت، أرسلت السلطات ألف جندي إضافي ومئة شرطي لتطويق حي آخر في العاصمة هو لاغرانخيتا.

- السلفادور تبدأ الحرب على العصابات

وأوضح «أبو كيلة»، على «تويتر»، «بعدما طوقنا توتونيشابا المعروف بأنه مركز لتوزيع المخدرات، كنا على علم بأن عددا من المهربين سيلجأون إلى لاغرانخيتا، الحي الآخر الشهير بأنه مركز لتوزيع المخدرات».

وقال وزير الدفاع السلفادوري رينيه ميرينو، إن 23 شخصًا أوقفوا في حي توتونيشابا، مضيفًا أن 690 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى عصابات أوقفوا حتى السبت في مدينة سويابانغو.

وصرح أبو كيلة في تغريدة أخرى، بأن «كل الإرهابيين وتجار المخدرات وأفراد العصابات سيطردون من هذا الحي، الذي كان حتى قبل بضعة أشهر معقلًا للجريمة»، مؤكدًا أنه «على المواطنين الملتزمين بالقانون ألا يخافوا وأن يواصلوا حياتهم الطبيعية».

مرسوم بفرض حالة طوارئ

وحشد الجيش في الثالث من ديسمبر الحالي، نحو عشرة آلاف عسكري في مدينة سويابانغو المحاذية للعاصمة سان سلفادور، وأوقف حوالي 500 شخص يعتقد أنهم من أفراد عصابات، حسب آخر حصيلة حكومية.

وفي 27 مارس وبطلب من رئيس السلفادور، أصدر الكونغرس مرسوما يفرض حالة طوارئ لمكافحة تصاعد العنف الذي تسببه العصابات، ومدد البرلمان الخميس للمرة التاسعة هذا النظام الاستثنائي الذي تنتقده منظمات حقوق الإنسان.

وأدت هذه الحرب على العصابات لاعتقال أكثر من ستين ألف شخص منذ مارس الماضي، بسبب الاشتباه بارتباطهم بمنظمات إجرامية، حسب أرقام رسمية.