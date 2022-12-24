حكومة طالبان تمنع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحليّة والدوليّة بعد «شكاوى» بشأن عدم التزامهن بقواعد اللباس المفروضة.

وقالت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان في رسالة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» «وردت شكاوى جديّة بشأن عدم الامتثال للحجاب الإسلامي وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحليّة والدوليّة». وأكد ناطق باسم الوزارة توجيه هذا الأمر إلى المنظمات غير الحكومية.

حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

وقررت حركة طالبان، الثلاثاء الماضي، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة. وجاء في الرسالة الموقعة من الوزير ندا محمد نديم «أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر».

- مجموعة السبع: معاملة طالبان للنساء يمكن أن تمثل «جريمة ضد الإنسانية»

- طالبان تبرر استبعاد النساء من الجامعة بـ«عدم احترام قواعد اللباس»

وبرر وزير التعليم العالي في طالبان منع دخول النساء إلى الجامعات في أفغانستان، بأنهن «لا يحترمن قواعد اللباس»، في الوقت الذي شجب فيه وزراء خارجية مجموعة السبع الإجراءات المتخذة ضد النساء معتبرين أنها يمكن أن تعد «جريمة ضد الإنسانية».

يونسكو تدين قرار طالبان

ودانت منظمة يونسكو «بشدة» الخميس قرار طالبان، داعية إلى «إلغائه على الفور». وقالت «تدين منظمة اليونسكو قرار طالبان حرمان النساء من الالتحاق بالجامعات، والذي يأتي بعد 15 شهرا على استبعاد الفتيات من المدرسة الثانوية». واستنكرت: «انتهاكا جسيما لكرامة الإنسان والحق الأساسي في التعليم».

زادت حركة طالبان التدابير المقيدة للحريات، لا سيما في حق النساء اللواتي استبعدن تدريجا من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية. واستُبعدت النساء أيضا من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجورا زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل. ولم يعد يحق للنساء السفر من دون رجل من العائلة وينبغي لهن ارتداء البرقع. وفي نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

وشكل قرار منعهن من دخول الجامعة صدمة في البلد، كما أثار موجة تنديدات دولية. والخميس، قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع إن معاملة طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان يمكن أن تعد «جريمة ضد الإنسانية». وأوردوا في بيان أن «سياسات طالبان المصممة لإقصاء النساء من الحياة العامة ستكون لها عواقب على كيفية تعامل بلادنا مع طالبان».