  • Alwasat News
Atwasat

ماليزيا تنهي جهود الإنقاذ والبحث في حادث انهيار أرضي خلّف 31 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 04:12 مساء
ماليزيا تنهي جهود الإنقاذ والبحث في حادث انهيار أرضي خلّف 31 قتيلا
انزلاق للتربة في ماليزيا. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت السلطات الماليزية السبت إنهاء عمليات الإنقاذ والبحث عن جثث وسط أنقاض موقع تخييم غير مرخّص دمّره انهيار أرضي في 16 ديسمبر وأودى بحياة 31 شخصًا.

وتقول الشرطة إن 92 شخصا من بينهم عشرات الأطفال كان معظمهم نائمين في الموقع عندما سقطت أطنان من الطين والأتربة على تلة قرب بلدة باتانغ كالي في ضواحي العاصمة كوالالمبور، بحسب «فرانس برس».

وجميع الضحايا من الماليزيين ومن بينهم أحد عشر طفلاً، وقد تم إنقاذ 71 شخصا. وقال مسؤول الإنقاذ حفيشام محمد نور «وجدنا الجثة الأخيرة وهي لطفل». وأضاف «سننهي عمليات البحث والإنقاذ».

- شاهد: 24 قتيلا في انزلاق التربة في ماليزيا
- ثمانية قتلى وعشرات المفقودين في انهيار أرضي بماليزيا

وقام نحو 700 شخص من مختلف الوكالات الحكومية وخدمات الطوارئ، مجهزين بكلاب بوليسية وجرّافات، بالبحث في الأنقاض والأرض الموحلة عن ناجين وجثث.

الانهيارات الأرضية شائعة في ماليزيا
ومن بين العديد من الضحايا عائلات جاءت للاستجمام في عطلة نهاية العام. ووفق السلطات، لم يكن موقع التخييم مرخّصا وسيتم معاقبة مشغّليه إذا ثبتت مسؤوليتهم عن الحادث.

الانهيارات الأرضية شائعة في ماليزيا حيث تهطل عادة أمطار غزيرة في نهاية العام. ولم يتم حتى الآن تسجيل أي أمطار غزيرة في المنطقة التي وقعت فيها الكارثة. ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في انهيار أرضي آخر في مارس تسببت فيه أمطار غزيرة غمرت منازلهم في ضواحي كوالالمبور.

وفي عام 1993، تسبّب انهيار طيني نتيجة هطول أمطار غزيرة في انهيار مبنى سكني من 12 طابقًا قرب العاصمة، ما أسفر عن مقتل 48 شخصًا في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في ماليزيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أبوسليم والسويحلي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أبوسليم والسويحلي في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأولمبي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأولمبي في «دورينا»
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم

مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
25 قتيلا وجريحا في قصف روسي على وسط خيرسون
25 قتيلا وجريحا في قصف روسي على وسط خيرسون
هونغ كونغ تسعى لإعادة فتح الحدود مع بر الصين الرئيسي منتصف يناير
هونغ كونغ تسعى لإعادة فتح الحدود مع بر الصين الرئيسي منتصف يناير
إيران تعيد محاكمة مغنيين يواجهان الإعدام
إيران تعيد محاكمة مغنيين يواجهان الإعدام
مقتل 13 وإصابة العشرات بعد تساقط ثلوج كثيفة في شمال اليابان
مقتل 13 وإصابة العشرات بعد تساقط ثلوج كثيفة في شمال اليابان
تمديد توقيف المشتبه به في قتل أكراد في باريس والتحقيق يعتمد الدافع العنصري
تمديد توقيف المشتبه به في قتل أكراد في باريس والتحقيق يعتمد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة...
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله...
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا...
المزيد
إيران.. إعادة محاكمة فنان كردي يواجه الإعدام على خلفية الاحتجاجات
إيران.. إعادة محاكمة فنان كردي يواجه الإعدام على خلفية ......
ماليزيا تنهي جهود الإنقاذ والبحث في حادث انهيار أرضي خلّف 31 قتيلا
ماليزيا تنهي جهود الإنقاذ والبحث في حادث انهيار أرضي خلّف 31......
ارتفاع ضحايا القصف الروسي على خيرسون إلى 8 قتلى
ارتفاع ضحايا القصف الروسي على خيرسون إلى 8 قتلى...
تمديد توقيف المشتبه به في قتل أكراد في باريس والتحقيق يعتمد الدافع العنصري
تمديد توقيف المشتبه به في قتل أكراد في باريس والتحقيق يعتمد ......
مقتل 13 وإصابة العشرات بعد تساقط ثلوج كثيفة في شمال اليابان
مقتل 13 وإصابة العشرات بعد تساقط ثلوج كثيفة في شمال اليابان...
المزيد