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ارتفاع ضحايا القصف الروسي على خيرسون إلى 8 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 03:03 مساء
ارتفاع ضحايا القصف الروسي على خيرسون إلى 8 قتلى
جريح يقف في أحد الشوارع بعد قصف روسي لمدينة خيرسون الأوكرانية، 24 ديسمبر 2022, (أ ف ب)
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ارتفع ضحايا القصف الروسي على خيرسون، اليوم السبت، إلى ثمانية قتلى و17 جريحًا، فيما دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، القصف الروسي الذي وصفه بأنه «إرهابي».

وقال زيلينسكي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، «السبت صباحًا عشية عيد الميلاد في وسط المدينة، ليست منشآت عسكرية، ليست حربا وفق ما هو متعارف عليه، هو إرهاب وقتل للتخويف والتلذذ بالقتل»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت النيابة العامة الأوكرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الضربة «قتلت ثمانية مدنيين وجرحت 17»، بعضهم «نُقلوا إلى المستشفى بإصابات بالغة».

وصرح زيلينسكي «لابد من أن يرى العالم ويفهم ما هو الشر المطلق الذي نناضل ضده»، وأردف «هو واقع حال أوكرانيا والأوكرانيين» منذ عشرة أشهر من الحرب، مرفقًا رسالته بصور تظهر هول الأضرار.

- 25 قتيلا وجريحا في قصف روسي على وسط خيرسون

وسمع فريق من مراسلي وكالة «فرانس برس»، في خيرسون دوي قصف طال السوق المركزية والشوارع المحاذية لها، وقد رأوا جثة قتيل واحد على الأقل لقي حتفه في سيارته.

 وبالقرب من السوق، تعرض رجل لإصابة خطرة في الرأس، ودمرت سيارته بعصف الانفجار، وعلى مقربة منه، عدة جرحى آخرين.

وكانت جثة امرأة مسنة ترتدي معطفًا أحمر ملقاة هامدة على بعد أمتار قليلة وذراعاها ممدودتان، وكان رجلان ملقيان بلا حراك عند معبر للمشاة.

أصوات القصف ظلت مسموعة
وقال فريق مراسلي وكالة «فرانس برس»، إن أصوات القصف ظلت مسموعة في منتصف النهار.

وتصاعدت ألسنة اللهب من السوق، التي تستقطب المتبضعين صباح السبت، والواقعة في قلب مدينة خيرسون، التي حررها الجيش الأوكراني في 11 نوفمبر بعد ثمانية أشهر من الاحتلال الروسي، وإثر هجوم مضاد واسع النطاق.

وباتت خيرسون منذ استعادتها هدفًا لقصف روسي منتظم يطاول خصوصًا منشآت الطاقة فيها، واستهدفتها الجمعة 74 غارة روسية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 22 آخرين، وفق السلطات الإقليمية.

وفي شرق البلاد، لا تزال الضربات الروسية مستمرة على باخموت، التي يحاول الروس السيطرة عليها منذ الصيف، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية السبت مشيرة إلى أن «وسط المدينة تعرض للقصف عدة مرات» في اليوم السابق.

مساعدة أميركية بقيمة 45 مليار دولار
وللتصدي للهجوم الروسي، تطالب كييف منذ أسابيع بمساعدات مالية وعسكرية جديدة من الغرب، فيما أقر الكونغرس الأميركي، الجمعة، بعد يومين من زيارة فولوديمير زيلينسكي لواشنطن، مشروع الميزانية الفدرالية التي تشمل مساعدات لأوكرانيا بقيمة 45 مليار دولار.

وأشادت رئيسة مجلس النواب المنتهية ولايتها نانسي بيلوسي بإقرار الميزانية قائلة «ليس الأمر صدقة - كما قال رئيس أوكرانيا. إنه يتعلق بالأمن، إنه يتعلق بالعمل معًا».

كما أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الجمعة، أن كييف ستتلقى حزمة دعم بقيمة 2,5 مليار يورو من هولندا العام 2023، جزء كبير منها مساعدات العسكرية.

ويؤثر الغزو الروسي أيضًا بشكل كبير على النشاط الاقتصادي الأوكراني الذي يركز الآن بشكل شبه كامل على المجهود الحربي.

وانخفض حصاد الحبوب في أوكرانيا وهي من المنتجين الرئيسيين في العالم، بنحو 40% هذا العام مقارنة بعام 2021، وفق ما أفاد متخصصون في القطاع لوكالة «فرانس برس».

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