هونغ كونغ تسعى لإعادة فتح الحدود مع بر الصين الرئيسي منتصف يناير

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، يوم السبت، إن المدينة ستعيد فتح حدودها تدريجيًا مع البر الرئيسي للصين بحلول منتصف يناير كانون الثاني، في الوقت الذي تسرع فيه بكين تخفيف القيود الصارمة المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 التي أضرت بالنمو الاقتصادي.

وقال «لي» في مؤتمر صحفي في مطار هونغ كونغ، لدى عودته من رحلة إلى بكين، إن الهدف من إعادة الفتح سيكون إعادة الحدود إلى حالتها قبل تفشي الفيروس، بحسب وكالة «رويترز».

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وفرضت قيود على السفر عبر الحدود بين هونغ كونغ والبر الرئيسي لأول مرة في أوائل العام 2020، وأرجئت إعادة فتح الحدود عدة مرات بسبب تفشي المرض في هونغ كونغ أو البر الرئيسي.