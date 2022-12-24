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هونغ كونغ تسعى لإعادة فتح الحدود مع بر الصين الرئيسي منتصف يناير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 01:21 مساء
هونغ كونغ تسعى لإعادة فتح الحدود مع بر الصين الرئيسي منتصف يناير
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في مستشفى في شنغهاي، السبت 24 ديسمبر 2022. (رويترز)
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قال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، يوم السبت، إن المدينة ستعيد فتح حدودها تدريجيًا مع البر الرئيسي للصين بحلول منتصف يناير كانون الثاني، في الوقت الذي تسرع فيه بكين تخفيف القيود الصارمة المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 التي أضرت بالنمو الاقتصادي.

وقال «لي» في مؤتمر صحفي في مطار هونغ كونغ، لدى عودته من رحلة إلى بكين، إن الهدف من إعادة الفتح سيكون إعادة الحدود إلى حالتها قبل تفشي الفيروس، بحسب وكالة «رويترز».

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وفرضت قيود على السفر عبر الحدود بين هونغ كونغ والبر الرئيسي لأول مرة في أوائل العام 2020، وأرجئت إعادة فتح الحدود عدة مرات بسبب تفشي المرض في هونغ كونغ أو البر الرئيسي.

الاستعدادات جارية بالفعل
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاستعدادات جارية بالفعل لإعادة فتح الحدود، بما في ذلك نشر آلاف الضباط من دوائر الجمارك والهجرة والشرطة بالمدينة.

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