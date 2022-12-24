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ارتفاع ضحايا حريق في مركز خاص للمسنين بسيبيريا لـ22 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 12:11 مساء
ارتفاع ضحايا حريق في مركز خاص للمسنين بسيبيريا لـ22 قتيلا
لقطة نشرتها وزارة الطوارئ الروسية في 24 ديسمبر 2022 لعناصر الإسعاف وهم يخمدون حريقا في مأوى للمسنين في مدينة كيميروفو في سيبيريا. (أ ف ب)
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لقي 22 شخصًا حتفهم ليل الجمعة السبت، إثر حريق في مركز خاص للمسنين في كيميروفو في سيبيريا في الوسط الشرقي لروسيا، وفق ما أعلنت خدمات الإسعاف الروسية.

وجاء في منشور أولي لخدمة الإسعاف على «تلغرام»، أنه «عند الساعة 5,25 (3,25 ت غ)، أنهى المسعفون أعمال رفع الأنقاض.. وأودى الحريق بحياة 20 شخصًا»، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 22 شخصًا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية أنه «عثر على جثتين إضافيتين خلال تفتيش الموقع.. وارتفعت حصيلة القتلى إلى 22».

وبحسب المحققين «أصيب ستة أشخاص بينهم اثنان في حالة خطرة نقلا إلى المستشفى».

تحقيق في الحادثة
وفُتح تحقيق في الحادثة بقرار من لجنة التحقيق الروسية المعنية بالتحقيقات الكبيرة في البلد على خلفية «إهمال تسبب بوفاة شخصين أو أكثر».

وأوضحت اللجنة في بيان أن «محققين في مجال الطب الشرعي يعملون في موقع الحادثة مع إدارة المؤسسة»، مضيفة «حُددت هوية صاحب المركز»، دون مزيد من التفاصيل.

- 20 قتيلا في حريق بمركز خاص للمسنين بسيبيريا

ونشرت لجنة التحقيق شريطًا قصيرًا صور في موقع الحادثة يظهر الأضرار الجسيمة للحريق، الذي أتى على الجزء الداخلي للمركز بكامله، وبين تسجيل مصور نشرته خدمة الإسعاف، السطح المتفحم للمأوى الصغير الذي أحاطته شاحنات إطفاء.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، بأن النيران انتشرت في الليل على مساحة 180 مترًا مربعًا في مبنى خشبي من طابقين.

وفي العام 2018، شهدت مدينة كيميروفو حريقًا شب في مارس، بمركز تجاري أودى بحياة 60 شخصًا، من بينهم 40 طفلًا ومراهقًا، في مأساة هزت روسيا.

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