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وفيات وانقطاع الكهرباء وتحذير ملايين الأشخاص بسبب عاصفة تاريخية بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 11:21 صباحا
وفيات وانقطاع الكهرباء وتحذير ملايين الأشخاص بسبب عاصفة تاريخية بالولايات المتحدة
صورة من مدينة برمنغهام بولاية ميشيغن الأميركية، 23 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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تحتفل الولايات المتحدة بعيد الميلاد في أجواء عاصفة «تاريخية»، حرمت 1,5 مليون منزل من الكهرباء، وأدت في موسم السفر، إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية وإغلاق طرق سريعة وحوادث سقط في بعضها قتلى.

وهذه العاصفة التي وصفتها وكالات الأرصاد الجوية الأميركية بـ«التاريخية»، تخللها تساقط كثيف للثلوج وهبات رياح قطبية، وانخفاض في درجات الحرارة إلى 48 دون الصفر في بعض الأماكن، وفق وكالة «فرانس برس».

وحتى صباح الجمعة، أطلقت تحذيرات وإرشادات لأكثر من 240 مليون شخص أو 70% من الأميركيين في الولايات المتحدة.

وأدت هذه الظاهرة إلى فوضى في قطاع النقل، بينما اجتاح ملايين الأميركيين الطرق والمطارات للسفر في موسم أعياد نهاية السنة.

- عاصفة قطبية تضرب الولايات المتحدة وفوضى في حركة النقل

وفي ولاية نيويورك، منع التنقل في مقاطعة إيري، وقالت جينيفر أورلاندو التي تقيم في مدينة هامبورغ بالمقاطعة نفسها، لوكالة «فرانس برس»، «نبقى في المنزل (...) لا أستطيع أن أرى الجانب الآخر من الشارع بسبب الثلوج»، مضيفة أنها حرمت من الكهرباء أربع ساعات تقريبا بسبب حادث اصطدام سيارة بعمود كهرباء.

وحرم نحو 1,5 مليون منزل من الكهرباء الجمعة، خاصة في كارولاينا الشمالية ومين وفرجينيا حسب الموقع الإلكتروني المتخصص «باور-اوتيج. يو إس»، وحتى مساء الجمعة كان نحو مليون من هذه المنازل بلا كهرباء.

وضربت العاصفة مساحة واسعة تمتد من الحدود الكندية في الشمال إلى الحدود المكسيكية في الجنوب.

وفي إل باسو بولاية تكساس فتحت مراكز إيواء ليتمكن المهاجرون من المكسيك من حماية أنفسهم من خطر البرد مع تدني درجات الحرارة، وقالت المتطوعة روزا فالكون (56 عامًا)، لوكالة «فرانس برس»، إن كثيرين يترددون في قبول العرض وعدد منهم «ينامون ببساطة ملفوفين في بطانيات».

المطارات الأكثر تأثرًا
وتحدث الموقع المتخصص «فلايت-أوير»، مساء الجمعة، عن إلغاء 5500 رحلة في الولايات المتحدة، موضحًا أن المطارات الأكثر تأثرًا هي تلك الموجودة في سياتل ونيويورك وشيكاغو وديترويت.

ولتصل إلى لوس أنجليس، لم تتمكن كريستين ليروزين من السفر بطائرة من فانكوفر في كندا، واضطرت لإقناع شقيقها بقيادة السيارة إلى سياتل ليستقلا طائرة أخرى مع توقف في دنفر، وقالت لقناة «آيه بي سي 7» ليل الجمعة السبت، «تأخرت رحلتي من سياتل وتأخرت رحلتي من دنفر والآن أضاعوا أمتعتي».

الرؤية شبه معدومة
وأعلنت ولايات عدة حالة الطوارئ، بينها نيويورك وأوكلاهوما وكنتاكي وجورجيا وكارولاينا الشمالية، وكانت الرؤية فيها شبه معدومة بينما أصبحت الطرق فيها خطيرة جدا بسبب الصقيع والجليد.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، محذرًا من أنه «يجب البقاء في المنازل وعدم المجازفة على الطرق»، مضيفًا «تريد عائلتك أن تراك في المنزل في عيد الميلاد لكن الأهم من ذلك أنها تريد أن تراك حيًا»، مؤكدًا أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم على طرق كنتاكي.

وفي أوكلاهوما توفي شخصان على الأقل على طريق وفقا للوكالة المسؤولة عن إدارة الطوارئ في تلك الولاية، وفي ولاية أوهايو أدى تصادم هائل لنحو خمسين آلية على طريق سريع، إلى مقتل شخص واحد على الأقل حسب وسائل الإعلام المحلية، وفي ميشيغن، قطعت حركة المرور على أحد الطرق السريعة صباح الجمعة، بسبب حادث لتسع قاطرات.

«تحت رحمة الطبيعة»
وهذه العاصفة النادرة في شدتها نجمت عن تصادم كتلتين هوائيتين إحداهما شديدة البرودة من القطب الشمالي، والأخرى مدارية من خليج المكسيك، تفاقم بسبب انخفاض الضغط الجوي بسرعة كبيرة في أقل من 24 ساعة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في بافالو إن هذا النوع من العواصف يحدث «مرة واحدة فقط في كل جيل».

وفي شيكاغو حيث تدنت الحرارة إلى حوالى 20 درجة مئوية تحت الصفر خلال نهار الجمعة، كانت منظمة «نايت مينيستري» لمساعدة المشردين قلقة بشأن عدد الأسرّة التي تؤمنها المدينة، مؤكدة أنها غير كافية.

وتواجه كندا أيضًا هذه الظاهرة مع تحذيرات من البرد والعواصف، وحتى العواصف الثلجية في الجزء الأكبر من أراضي البلاد، لكن لم يمنع تدني درجات الحرارة جينيفر كامبل من التسوق في اللحظة الأخيرة بمناسبة عيد الميلاد في وسط مدينة تورونتو.

وقالت هذه السائحة التي جاءت من أونتاريو «لدينا عواصف كبيرة بانتظام ونتكيف.. نحن كنديون إنها طريقتنا في القيام بذلك».

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