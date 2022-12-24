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«الديمقراطي الكردي»: من غير المقبول عدم اعتبار إطلاق النار في باريس «هجوما إرهابيا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 10:50 صباحا
«الديمقراطي الكردي»: من غير المقبول عدم اعتبار إطلاق النار في باريس «هجوما إرهابيا»
الناطق باسم المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا، أجيت بولات في مؤتمر صحفي بباريس، 23 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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قال المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا، إنه من «غير المقبول»، عدم وصف إطلاق النار الذي وقع الجمعة في باريس، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين، بأنه «هجوم إرهابي».

وصرح الناطق باسم المجلس، أجيت بولات، في مؤتمر صحفي بمطعم يبعد 100 متر عن مكان الهجوم «من غير المقبول عدم الحديث عن الطابع الإرهابي ومحاولة الإيحاء بأنه مجرد ناشط يميني متطرف (...) جاء لارتكاب هذا الاعتداء على مقرنا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «الوضع السياسي في تركيا، فيما يتعلق بالحركة الكردية يدفعنا بشكل واضح للاعتقاد بأن هذه اغتيالات سياسية»، قبل أن يضيف أن المجلس يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب «إردوغان والدولة التركية يقفان وراء هذه الاغتيالات».

وقالت السلطات الفرنسية إن التحقيق كشف حتى الآن أن مطلق النار تحرك بمفرده، وأراد «مهاجمة أجانب» على حد قول وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

- وزير الداخلية الفرنسي: مطلق النار في باريس استهدف بوضوح أجانب

وبعد ذلك دعا ممثلو المجلس الديمقراطي الكردي، السلطات الفرنسية إلى «الكف عن مراعاة السلطات التركية عندما يتعلق الأمر بأمن الأكراد».

يجب «وقف هذه اللعبة الخبيثة»
ودعا أجيت بولات السلطات الفرنسية، إلى «وقف هذه اللعبة الخبيثة»، مشيرًا إلى أنه عبر للاستخبارات الفرنسية عن «مخاوف» تتعلق بأمن الناشطين الأكراد، «قبل عشرين يومًا فقط».

وقال محامي المجلس، دافيد إنديك، إن «الجالية الفرنسية الكردية غاضبة وخائفة اليوم».

وقال مؤسس حزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي، جان لوك ميلانشون، الذي كان حاضرًا في المؤتمر الصحفي، إنه لا يؤمن «بالصدفة عندما يتعلق الأمر باغتيال أكراد في باريس»، بعد نحو عشر سنوات على قتل ثلاث ناشطات كرديات في الدائرة العاشرة في باريس، في عملية يؤكد المجلس الديمقراطي الكردي أن للاستخبارات التركية يدًا فيها.

فنان كردي بين الضحايا
وحول ضحايا الجمعة، قال المجلس إن أحدهم فنان كردي لاجئ سياسي، و«ملاحق في تركيا بسبب فنه»، والرجل الثاني وهو «مواطن كردي عادي» يتردد على الجمعية «يوميًا».

وأضاف أجيت بولات، أن المرأة التي قتلت كانت قد تقدمت بطلب للجوء سياسي «رفضته السلطات الفرنسية».

وفي بيان، عبرت منظمة لمجموعة أخرى في نزاع مع السلطات التركية هي المجلس التنسيقي للمنظمات الأرمينية في فرنسا، عن «تعازيها إلى المركز الثقافي الكردي والمجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا، اللذين نرتبط بصداقة طويلة معهما نشأت في التعبئة ضد التطرف القومي التركي والفاشية التركية».

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