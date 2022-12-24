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بوتين يطلب من شركات الدفاع زيادة إنتاج الأسلحة لتزويد الجيش في حرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 10:12 صباحا
بوتين يطلب من شركات الدفاع زيادة إنتاج الأسلحة لتزويد الجيش في حرب أوكرانيا
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين (أرشيفية: الإنترنت)
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طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، من رؤساء شركات تصنيع الأسلحة، بذل قصارى جهدهم لضمان حصول الجيش الروسي على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاجها للقتال في أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال زيارة لمركز تولا لتصنيع الأسلحة، إن الحرب الروسية في أوكرانيا تأتي في إطار جهد تاريخي لمواجهة ما أسماه التأثير الزائد عن الحد للقوى الغربية على الشؤون العالمية، وفق «يورو نيوز».

مهمة رئيسية للمجمع الصناعي العسكري
وأضاف «المهمة الرئيسية التي يجب أن تأتي على رأس أولويات مجمعنا الصناعي العسكري هي تزويد وحداتنا وقوات الخطوط الأمامية بكل ما يحتاجونه من أسلحة ومعدات وذخيرة وعتاد بالكميات اللازمة والجودة المناسبة في أقرب وقت ممكن».

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وأردف «من المهم أيضًا تحسين الخصائص الفنية للأسلحة والمعدات التي يستخدمها مقاتلونا بشكل كبير، بناءً على الخبرة القتالية التي اكتسبناها».

وانسحبت موسكو من نصف الأراضي، التي احتلتها في أوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي.

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