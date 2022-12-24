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مسؤول صيني يتحدث عن نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 09:49 صباحا
مسؤول صيني يتحدث عن نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة
أسرة مرضى في مستشفى ميداني جهز في ملعب رياضي لمواجهة انتشار كوفيد في بكين، 20 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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كشف مسؤول صحي صيني كبير، عن تسجيل نصف مليون إصابة بكوفيد يوميًا في مدينة تسينغتاو وحدها في اعتراف نادر، بأن الإحصاءات الرسمية لا تعكس واقع حجم الانتشار الجديد للوباء.

ومع تزايد استياء السكان، تخلت الصين مطلع الشهر الجاري عن الركائز الأساسية لسياستها الخاصة «صفر كوفيد» لاحتواء الوباء، وألغت إجراءات الإغلاق والفحوص والحجر وقيود السفر التي تؤثر كلها على الاقتصاد الصيني، وفق وكالة «فرانس برس».

وتكافح المدن في جميع أنحاء الصين للحد من ارتفاع الإصابات، الذي أدى إلى إفراغ رفوف الصيدليات وامتلاء غرف المستشفيات وكذلك مراكز إحراق الجثث.

لكن إلغاء هذه الإجراءات جعل من شبه المستحيل تتبع أعداد الإصابات، بينما غيرت السلطات منهجها في تعريف الوفاة بسبب كوفيد، في خطوة يقول خبراء إنها تهدف إلى خفض الأعداد المتعلقة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وباتت حصيلة الوفيات لا تشمل سوى الأشخاص الذين ماتوا بسبب فشل الجهاز التنفسي المرتبط بكوفيد-19 مباشرة، وهي منهجية تهدف بحسب الخبراء إلى تقليل عدد الوفيات المنسوبة إلى الوباء.

- السلطات الصينية تنظم إنتاج الإمدادات الطبية مع زيادة انتشار «كوفيد»

وفي تسينغتاو، نقلت واحدة من وسائل الإعلام التي يديرها الحزب الشيوعي الحاكم الجمعة، عن مدير الصحة في البلدية، بو تاو، قوله إن المدينة الواقعة في شرق البلاد تشهد «بين 490 و530 ألفا» إصابة جديدة بكوفيد يوميًا.

وقال بو تاو، الذي نشرت تصريحاته في مقال طالته الرقابة سريعًا، إن المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة تشهد «مرحلة انتشار سريع للعدوى قبل اقترابها من الذروة»، مضيفًا أن معدل الإصابة سيتسارع بنسبة 10% أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

قيود صارمة على وسائل الإعلام
وتناقلت وسائل إعلام عديدة أخرى المقال الذي جرى تعديله صباح السبت، لإزالة الأرقام منه، فيما أعلنت وزارة الصحة الصينية السبت، أن 4103 إصابات جديدة سجلت الجمعة، في جميع أنحاء البلاد لكن ليست هناك وفيات.

وفي شاندونغ المقاطعة التي تقع فيها تسينغداو، لم تتحدث السلطات رسميًا سوى عن 31 إصابة محلية جديدة فقط.

وتفرض الحكومة الصينية قيودًا صارمة على وسائل الإعلام في البلاد، مع رقابة شديدة على الإنترنت مكلفة بإزالة أي محتوى يعد حساسًا سياسيًا.

وقللت معظم وسائل الإعلام الحكومية من خطورة الموجة الجديدة لكوفيد، وبدلًا من ذلك وصفت تغيير سياسة «صفة كوفيد» بأنه منطقي ومضبوط. فيما تحدثت وسائل إعلام عن نقص في الأدوية وضغط على المستشفيات لكن التقديرات المتعلقة بالعدد الفعلي للإصابات تبقى نادرة.

وتوقعت حكومة مقاطعة جيانغشي (شرق) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، أن يصاب 80% من سكانها - أي نحو 36 مليون شخص - بالفيروس حتى مارس، مضيفة أن أكثر من 18 ألف مصاب بكوفيد جرى إدخالهم إلى المستشفيات الكبرى في المقاطعة في الأسبوعين الأخيرين حتى الخميس، بما في ذلك نحو 500 حالة خطيرة لكن لم تسجل وفيات.

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