  • Alwasat News
Atwasat

الكونغرس يقر ميزانية فدرالية بقيمة 1.7 تريليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 08:30 صباحا
الكونغرس يقر ميزانية فدرالية بقيمة 1.7 تريليون دولار
مبنى الكونغرس الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون الميزانية الفدرالية التي تبلغ قيمتها 1700 مليار دولار من بينها 45 مليار دولار، ستخصص لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.

وبعدما أقرت الخميس، في مجلس الشيوخ بأغلبية 68 صوتًا مقابل 29، أقر مجلس النواب الجمعة، الميزانية بأغلبية 225 صوتًا مقابل 201، وفق وكالة «فرانس برس»، ومن المفترض أن يحال مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره قانونًا نافذًا.

وقال بايدن في بيان أمس الجمعة، إن «مشروع القانون هذا مفيد لاقتصادنا ولقدرتنا التنافسية ولشعبنا - وسأوقع عليه حال وضعه على مكتبي»، وأُقر مشروع القانون قبل ساعات من حلول منتصف ليل الجمعة-السبت، وانتهاء العمل تاليًا بالميزانية الحالية، ولو لم يقر هذا النص لانقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ولأصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.

وتغطي الميزانية الجديدة نفقات وموارد السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر، وقبيل إقرارها في مجلس النواب قال زعيم الأغلبية الديمقراطية ستيني هوير إن «هذا القانون هو نص تشريعي أساسي، ليس فقط لتمويل الدولة ولدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لدينا، لكن أيضًا لإظهار أن الدولة الأميركية تعمل».

وفي الأول من يناير تبدأ ولاية مجلس النواب الجديد الذي ستكون الأغلبية فيه للجمهوريين، والخميس قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر «يجب تمرير مشروع القانون هذا لأنه سيفيد العائلات والمحاربين القدامى وأمننا القومي وحتى سلامة مؤسساتنا الديمقراطية».

تعديل انتخابي
وبالإضافة إلى الشق المالي، يتضمن مشروع قانون الموازنة تعديلًا لقانون يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، وقد أصبح ينص على أن نائب الرئيس الأميركي لا يمكنه التدخل بشكل مباشر في المصادقة على نتائج الانتخابات.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب استغل غموض النص القديم ليقول إن نائبه مايك بنس كان بإمكانه وقف تولي جو بايدن الحكم بعد فوزه الذي لم يعترف به، وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021، ووصف ترامب المرشح لانتخابات 2024 النص الخميس بأنه «فظيع ومليء بالكوارث اليسارية وبخيانات واشنطن وبالتسويق لمصالح خاصة».

ويفترض أن تمول هذه الميزانية عمل مؤسسات الدولة الفدرالية الأميركية من الشرطة إلى الدبلوماسية والقوات المسلحة والسياسة الاقتصادية وغيرها، حتى سبتمبر 2023، وكاد خلاف في مجلس الشيوخ حول قضية الهجرة يطيح بالنص، مساء الأربعاء.

فقد تواجه الديمقراطيون والجمهوريون حول سياسة الحدود التي أقرت في عهد ترامب للحد من الهجرة، ويريد المحافظون الإبقاء عليها، لكن ساعات من المفاوضات الشاقة وراء الكواليس مهدت الطريق في نهاية المطاف للتصويت على النص الخميس.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لصحفيين ليل الأربعاء الخميس، «لدينا اختلاف في الرأي بشأن سياسة الهجرة، لن نحل ذلك في هذه الميزانية»، وأضاف أن «السماح لهذا الخلاف بوقف المساعدات لأوكرانيا المخصصة لإبقاء الناس على قيد الحياة خلال فصل الشتاء البارد أمر لا يمكن تصوره إطلاقًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة

مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي
اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لـ«دورينا»

اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لـ«دورينا»
النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية

النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية
مصر: قناة السويس ليست للبيع

مصر: قناة السويس ليست للبيع
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار
إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد

إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية

الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة

رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلينكن يبدي تعاطفه مع ضحايا الهجوم على المركز الثقافي الكردي في باريس
بلينكن يبدي تعاطفه مع ضحايا الهجوم على المركز الثقافي الكردي في ...
محكمة أميركية تأمر «مارينز» بالسماح للمجندين السيخ بالإبقاء على اللحى والعمائم
محكمة أميركية تأمر «مارينز» بالسماح للمجندين السيخ بالإبقاء على ...
الكونغرس يقر ميزانية فدرالية بقيمة 1.7 تريليون دولار
الكونغرس يقر ميزانية فدرالية بقيمة 1.7 تريليون دولار
البرلمان الفيجي يقر تعيين زعيم المعارضة سيتيفيني رابوكا رئيسا للوزراء
البرلمان الفيجي يقر تعيين زعيم المعارضة سيتيفيني رابوكا رئيسا ...
مسؤول صيني يتحدث عن نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة
مسؤول صيني يتحدث عن نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة...
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله...
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا...
المزيد
«الديموقراطي الكردي»: من غير المقبول عدم اعتبار إطلاق النار في باريس «هجوما إرهابيا»
«الديموقراطي الكردي»: من غير المقبول عدم اعتبار إطلاق النار ......
20 قتيلا في حريق بمركز خاص للمسنين بسيبيريا
20 قتيلا في حريق بمركز خاص للمسنين بسيبيريا...
بوتين يطلب من شركات الدفاع زيادة إنتاج الأسلحة لتزويد الجيش في حرب أوكرانيا
بوتين يطلب من شركات الدفاع زيادة إنتاج الأسلحة لتزويد الجيش ......
مسؤول صيني يتحدث عن نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة
مسؤول صيني يتحدث عن نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة......
البرلمان الفيجي يقر تعيين زعيم المعارضة سيتيفيني رابوكا رئيسا للوزراء
البرلمان الفيجي يقر تعيين زعيم المعارضة سيتيفيني رابوكا ......
المزيد