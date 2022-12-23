  • Alwasat News
Atwasat

بايدن يوقع ميزانية الدفاع الأميركية بـ858 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 09:29 مساء
بايدن يوقع ميزانية الدفاع الأميركية بـ858 مليار دولار
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث أمام قادة أفارقة، الخميس 15 ديسمبر 2022 (تويتر)
alwasat radio

 وقَع الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2023 بقيمة 858 مليار دولار.

وقال بايدن في بيان إن قانون التفويض الدفاعي السنوي الذي وقعه اليوم وتبلغ قيمته 858 مليار دولار ويغطي السنة المالية 2023، يوفر مزايا حيوية ويعزز الوصول إلى العدالة للأفراد العسكريين وأسرهم ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي.

برامج الأمن القومي الأميركي 
وحسب بيان الرئيس الأميركي يتضمن القانون اعتمادات السنة المالية (2023) لوزارة الدفاع وبرامج الأمن القومي التابعة لوزارات الطاقة والخارجية والأمن الداخلي ومجتمع الاستخبارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة

مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي
اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لـ«دورينا»

اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لـ«دورينا»
النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية

النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية
مصر: قناة السويس ليست للبيع

مصر: قناة السويس ليست للبيع
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار
إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد

إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية

الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة

رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوركينا فاسو تطلب مغادرة منسقة الأمم المتحدة
بوركينا فاسو تطلب مغادرة منسقة الأمم المتحدة
مطلق النار في باريس اتُهم العام الماضي بجريمة عنف عنصري
مطلق النار في باريس اتُهم العام الماضي بجريمة عنف عنصري
وزير الداخلية الفرنسي: مطلق النار في باريس استهدف بوضوح أجانب
وزير الداخلية الفرنسي: مطلق النار في باريس استهدف بوضوح أجانب
عاصفة صقيع تجتاح الولايات المتحدة وتبرك حركة النقل الجوي
عاصفة صقيع تجتاح الولايات المتحدة وتبرك حركة النقل الجوي
ماكرون يستنكر «الهجوم المشين» على الأكراد في فرنسا
ماكرون يستنكر «الهجوم المشين» على الأكراد في فرنسا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة...
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله...
المزيد
ماكرون يدعو رئيس أذربيجان إلى ضمان حرية التنقل بين قره باغ وأرمينيا
ماكرون يدعو رئيس أذربيجان إلى ضمان حرية التنقل بين قره باغ ......
بايدن يوقع ميزانية الدفاع الأميركية بـ858 مليار دولار
بايدن يوقع ميزانية الدفاع الأميركية بـ858 مليار دولار...
تركيا تحاكم طبيبة دعت للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية ضد الأكراد
تركيا تحاكم طبيبة دعت للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية ضد ......
ماكرون يستنكر «الهجوم المشين» على الأكراد في فرنسا
ماكرون يستنكر «الهجوم المشين» على الأكراد في فرنسا...
عاصفة صقيع تجتاح الولايات المتحدة وتبرك حركة النقل الجوي
عاصفة صقيع تجتاح الولايات المتحدة وتبرك حركة النقل الجوي...
المزيد