اليابان تكشف عن ميزانية قياسية لتعزيز قدراتها العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت اليابان، اليوم الجمعة، النقاب عن ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة، اعتبارًا من أبريل، تبلغ 114.4 تريليون ين (863 مليار دولار)، مدفوعة بزيادة الإنفاق العسكري وتكاليف الضمان الاجتماعي المرتفعة للسكان الذين تزيد بينهم نسب المسنين بسرعة.

وتتضمن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا اليوم الجمعة، إلى جانب خطة لإصدار السندات إنفاقًا قياسيًا على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة مثقلة بسكان متقدمين في السن وفي الوقت الذي تواجه فيه قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي بسبب تحركات من الصين وكوريا الشمالية التي يصعب التنبؤ بتحركاتها، وفق وكالة «رويترز».

ولتمويل الإنفاق الدفاعي على المنشآت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى، قررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة 434.3 مليار ين، لإصدارها في السنة المالية 2023 في خطوة غير مسبوقة.

وتلقت الميزانية دعمًا من خطة كيشيدا المثيرة للجدل لمضاعفة الإنفاق الدفاعي لليابان إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2027، مما سيؤدي لاستنزاف الموارد المالية اليابانية المثقلة بالفعل تحت وطأة الدين العام الذي يبلغ 2.5 ضعف حجم اقتصادها.

عائدات ضريبية قياسية

وفي مؤشر أكثر تفاؤلًا للأوضاع الاقتصادية، توقع مشروع الميزانية أن تحقق اليابان عائدات ضريبية قياسية بقيمة 69.44 تريليون ين، مما يعكس تحسن أرباح الشركات و69.44 تريليون ين لخفض إصدار السندات الجديدة إلى 35.62 تريليون ين.

- اليابان تقر مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية في مواجهة الصين

وقال المسؤولون إن الميزانية تفترض أن يكون سعر الصرف للعام المالي المقبل 137 ين للدولار، وهو الأضعف منذ 2010 في حساب إنفاق الميزانية المالية 2023 للدفاع والدبلوماسية.