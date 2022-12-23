  • Alwasat News
Atwasat

اليابان تكشف عن ميزانية قياسية لتعزيز قدراتها العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 12:34 مساء
اليابان تكشف عن ميزانية قياسية لتعزيز قدراتها العسكرية
جنود في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، خلال عرض في أساكا بالقرب من طوكيو، 14 أكتوبر 2018. (أ ف ب)
alwasat radio

كشفت اليابان، اليوم الجمعة، النقاب عن ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة، اعتبارًا من أبريل، تبلغ 114.4 تريليون ين (863 مليار دولار)، مدفوعة بزيادة الإنفاق العسكري وتكاليف الضمان الاجتماعي المرتفعة للسكان الذين تزيد بينهم نسب المسنين بسرعة.

وتتضمن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا اليوم الجمعة، إلى جانب خطة لإصدار السندات إنفاقًا قياسيًا على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة مثقلة بسكان متقدمين في السن وفي الوقت الذي تواجه فيه قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي بسبب تحركات من الصين وكوريا الشمالية التي يصعب التنبؤ بتحركاتها، وفق وكالة «رويترز».

ولتمويل الإنفاق الدفاعي على المنشآت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى، قررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة 434.3 مليار ين، لإصدارها في السنة المالية 2023 في خطوة غير مسبوقة.

وتلقت الميزانية دعمًا من خطة كيشيدا المثيرة للجدل لمضاعفة الإنفاق الدفاعي لليابان إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2027، مما سيؤدي لاستنزاف الموارد المالية اليابانية المثقلة بالفعل تحت وطأة الدين العام الذي يبلغ 2.5 ضعف حجم اقتصادها.

عائدات ضريبية قياسية
وفي مؤشر أكثر تفاؤلًا للأوضاع الاقتصادية، توقع مشروع الميزانية أن تحقق اليابان عائدات ضريبية قياسية بقيمة 69.44 تريليون ين، مما يعكس تحسن أرباح الشركات و69.44 تريليون ين لخفض إصدار السندات الجديدة إلى 35.62 تريليون ين.

- اليابان تقر مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية في مواجهة الصين

وقال المسؤولون إن الميزانية تفترض أن يكون سعر الصرف للعام المالي المقبل 137 ين للدولار، وهو الأضعف منذ 2010 في حساب إنفاق الميزانية المالية 2023 للدفاع والدبلوماسية.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي في «دورينا»
مصر: قناة السويس ليست للبيع

مصر: قناة السويس ليست للبيع
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار
إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد

إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة

رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا

المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا
نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان
الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية

الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية
تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد تشكيله حكومة جديدة.. بلينكن يدعو نتانياهو للالتزام بـ«القيم» المشتركة
بعد تشكيله حكومة جديدة.. بلينكن يدعو نتانياهو للالتزام بـ«القيم» ...
المعارضة في فيجي تتهم الحكومة ببث الخوف عبر نشر الجيش
المعارضة في فيجي تتهم الحكومة ببث الخوف عبر نشر الجيش
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد
خبراء من الأمم المتحدة يحملون رواندا مسؤولية النزاع في الكونغو الديمقراطية
خبراء من الأمم المتحدة يحملون رواندا مسؤولية النزاع في الكونغو ...
«بايت دانس» الصينية تقر باستخدام بيانات «تيك توك» لتعقب صحفيين
«بايت دانس» الصينية تقر باستخدام بيانات «تيك توك» لتعقب صحفيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة...
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر منه»
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر ......
المزيد
عاصفة قطبية تضرب الولايات المتحدة وفوضى في حركة النقل
عاصفة قطبية تضرب الولايات المتحدة وفوضى في حركة النقل...
اليابان تكشف عن ميزانية قياسية لتعزيز قدراتها العسكرية
اليابان تكشف عن ميزانية قياسية لتعزيز قدراتها العسكرية...
ماكرون يدعو لـ«إزاحة» القادة اللبنانيين المعرقلين للإصلاحات
ماكرون يدعو لـ«إزاحة» القادة اللبنانيين المعرقلين للإصلاحات...
«بايت دانس» الصينية تقر باستخدام بيانات «تيك توك» لتعقب صحفيين
«بايت دانس» الصينية تقر باستخدام بيانات «تيك توك» لتعقب ......
خبراء من الأمم المتحدة يحملون رواندا مسؤولية النزاع في الكونغو الديمقراطية
خبراء من الأمم المتحدة يحملون رواندا مسؤولية النزاع في ......
المزيد