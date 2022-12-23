  • Alwasat News
Atwasat

خبراء من الأمم المتحدة يحملون رواندا مسؤولية النزاع في الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 10:49 صباحا
خبراء من الأمم المتحدة يحملون رواندا مسؤولية النزاع في الكونغو الديمقراطية
امرأة تضع شمعة لضحايا العنف خلال وقفة احتجاجية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 7 ديسمبر 2022 في بيني, (أ ف ب)
alwasat radio

تواجه رواندا التي تتعرض لضغوط من السفارات الغربية، اتهامات وردت في تقرير لخبراء أمميين، بشن عمليات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتقديم «أسلحة وذخائر وبزات عسكرية» إلى حركة 23 مارس المسلحة في تلك المنطقة.

وهذا التقرير أعده خبراء مفوضون من الأمم المتحدة، ولم ينشر بعد لكن اطلعت عليه وكالة «فرانس برس» الخميس، ويأتي بينما تواصلت الاشتباكات الخميس على بعد حوالي ستين كيلومترًا، شمال غوما بين ميليشيات وحركة 23 مارس (إم23)، على الرغم من محاولات لوقف إطلاق النار، ومبادرتين للحوار في لواندا ونيروبي برعاية دول المنطقة.
ويؤكد الخبراء في هذه الوثيقة، التي أُرسلت إلى مجلس الأمن، أنهم جمعوا «أدلة جوهرية» تثبت «التدخل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية»، على الأقل في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2021، وأكتوبر 2022.

ويأتي هذا التقرير الجديد الذي سيُنشر في الأيام المقبلة، بينما احتل مسلحو «ام23»، الذين ينتمون إلى إتنية التوتسي، مساحات شاسعة من إقليم شمال كيفو الكونغولي الواقع على الحدود مع رواندا، مما أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين كينشاسا وكيغالي.

- خبراء أمميون: جيش رواندا نفذ عمليات عسكرية في الكونغو الديمقراطية

وتتهم كينشاسا والولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية رواندا بدعم «إم23»، فيما تنفي كيغالي ذلك متهمة الكونغو الديمقراطية باستغلال النزاع لأغراض انتخابية وبـ«تلفيق» مذبحة ارتكبتها حسب تحقيق أجرته الأمم المتحدة، الحركة المسلحة وأودت بحياة 131 مدنيًا.

الحكومة الرواندية تعلق على التقرير
وتعليقًا على التقرير صرح آلان موكورالندا، نائب الناطق باسم الحكومة الرواندية، بأن كيغالي لم تطلع على مضمونه أو الأدلة التي استند إليها، وقال «طالما أنّنا لم نرَ الدليل المادي، طالما أننا لم نفحص هذه الأدلة المزعومة، فمن الصعب أن نحدد موقفا».

لكنه أضاف «نحن لا ندعم حركة إم23، ولسنا بحاجة إليها»، مؤكدا أن «رواندا قادرة على ضمان أمن أراضيها وأمن شعبها».

وقالت مجموعة الخبراء إن الجيش الرواندي شن عمليات عسكرية بهدف «تعزيز حركة ام23»، و«ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهي مجموعة تضم مسلحي هوتو روانديين وأسسها مسؤولون سابقون عن إبادة التوتسي في رواندا في 1994.

وتعتبر كيغالي هذه الميليشيا الرواندية، الهوتو تهديدا وكان وجودها والعنف الذي ترتكبه مبررًا للتدخلات الرواندية السابقة في الأراضي الكونغولية.

الجيش الرواندي قدم تعزيزات إلى حركة «إم23»
وكرر النص ما ورد في تقرير سري سابق، من أن «الجيش الرواندي قدم تعزيزات إلى حركة إم23 للقيام بعمليات محددة، لا سيما عندما كانت تسعى للاستيلاء على بلدات ومناطق الاستراتيجية».

وردًا على سؤال بشأن هذا التقرير، أعرب ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية عن قلق واشنطن، داعياً كل الدول إلى احترام «وحدة أراضي» جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الناطق إن «دخول قوات أجنبية (...) يجب أن يحصل بشفافية وبموافقة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبالتنسيق معها، ويجب إخطار مجلس الأمن بذلك مسبقاً بموجب قرارات العقوبات التي أصدرتها الأمم المتحدة» بحق هذا البلد.

ويكشف التقرير بالتفصيل أيضا كيف تعاونت مجموعات مسلحة منذ مايو 2022 في شمال كيفو، بما فيها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، على مختلف الجبهات مع جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتلقت دعمًا ماديًا منه.

وأكد «قادة مجموعات مسلحة ومقاتلون ومقاتلون سابقون»، لخبراء الأمم المتحدة أنهم «قاتلوا، بمفردهم أو بالاشتراك مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ضد قوات حركة 23 مارس و/أو الجيش الرواندي»، كما أكدوا أنهم «تلقوا مرات عدة أسلحة وذخائر من أفراد جيش الكونغو الديمقراطية».

ودانت كيغالي، هذا التواطؤ بين الجيش والمسلحين وحركة 23 مارس، والذي يستخدمه المسلحون، مبررا لوجودهم في شمال كيفو.

نزوح أكثر من 500 ألف شخص
وأدى هذا النزاع إلى نزوح أكثر من 500 ألف شخص منذ مارس الماضي، حسب هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وعلى أبواب غوما عاصمة مقاطعة شمال كيفو يعيش أكثر من مئتي ألف نازح في مخيمات غير رسمية في ظروف صحية سيئة جدا، وتشهد هذه المخميات انتشارا لوباء الكوليرا الذي أصاب «أكثر من 973 شخصا في الأسبوعين الماضيين فقط»، كما ورد في بيان للمنظمة غير الحكومية «إنقاذ الطفولة» نشر الخميس.

و«إم 23» هي حركة تمرد سابقة لإتنية التوتسي هُزمت في العام 2013، وعادت لحمل السلاح في نهاية العام 2021 وسيطرت على مناطق في أنحاء إقليم شمال كيفو وتقدمت باتجاه غوما، المدينة الرئيسية في الإقليم التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد

إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة

رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا

المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا
نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان
الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية

الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية
تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا
تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»

تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»
حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم

حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد
إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد
ميلوني تهاجم صندوق إنقاذ منطقة اليورو: غير مفيد
ميلوني تهاجم صندوق إنقاذ منطقة اليورو: غير مفيد
توقيف 112 من أفراد الروهينغا خلال محاولتهم الهرب من بورما
توقيف 112 من أفراد الروهينغا خلال محاولتهم الهرب من بورما
بعد تشكيله حكومة جديدة.. بلينكن يدعو نتانياهو للالتزام بـ«القيم» المشتركة
بعد تشكيله حكومة جديدة.. بلينكن يدعو نتانياهو للالتزام بـ«القيم» ...
المعارضة في فيجي تتهم الحكومة ببث الخوف عبر نشر الجيش
المعارضة في فيجي تتهم الحكومة ببث الخوف عبر نشر الجيش
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة...
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر منه»
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر ......
المزيد
«بايت دانس» الصينية تقر باستخدام بيانات «تيك توك» لتعقب صحفيين
«بايت دانس» الصينية تقر باستخدام بيانات «تيك توك» لتعقب ......
خبراء من الأمم المتحدة يحملون رواندا مسؤولية النزاع في الكونغو الديمقراطية
خبراء من الأمم المتحدة يحملون رواندا مسؤولية النزاع في ......
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد...
المعارضة في فيجي تتهم الحكومة ببث الخوف عبر نشر الجيش
المعارضة في فيجي تتهم الحكومة ببث الخوف عبر نشر الجيش...
بعد تشكيله حكومة جديدة.. بلينكن يدعو نتانياهو للالتزام بـ«القيم» المشتركة
بعد تشكيله حكومة جديدة.. بلينكن يدعو نتانياهو للالتزام ......
المزيد