بعد تشكيله حكومة جديدة.. بلينكن يدعو نتانياهو للالتزام بـ«القيم» المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، بنيامين نتانياهو الذي أعلن تشكيل حكومة تضم شخصيات يمينية متطرفة، ودعا إلى الالتزام بـ«القيم» في ما في ذلك حقوق الفلسطينيين.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: «أريد أن أتقدم بالتهنئة لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على إعلان تشكيل حكومة جديدة»، وأضاف: «نتطلع إلى العمل مع إسرائيل من أجل تعزيز المصالح والقيم التي طالما كانت في صميم علاقتنا وأيضًا لتعزيز نهج أوسع لمحاولة تحقيق تدابير متساوية للأمن والفرص والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».