توقيف 112 من أفراد الروهينغا خلال محاولتهم الهرب من بورما

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت السلطات البورمية أكثر من 110 من أفراد أقلية الروهينغا بينهم أطفال خلال محاولتهم الهرب إلى ماليزيا، كما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الجمعة.

وقالت جريدة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» إن 112 «بنغاليا» بينهم 12 طفلًا كانوا يسافرون «دون أي وثائق رسمية»، اعتقلوا في بلدة بوغالي في جنوب شرق البلاد، وتستخدم السلطات البورمية صفة «بنغالي» في الحديث عن الأقلية المسلمة، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلًا عن مصادر مقربة من الشرطة، أن توقيف هؤلاء جرى صباح العشرين من ديسمبر، وقالت جريدة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» إن المحكمة حكمت في وقت لاحق على 35 من أعضاء المجموعة تزيد أعمارهم على 18 عامًا، بالسجن خمس سنوات لسفرهم دون وثائق، موضحة أنه سيجرى إيداع 13 قاصرًا في «مركز للتدريب» حتى بلوغهم العشرين من العمر.

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فرار الروهينغا من بورما

وفر مئات الآلاف من الروهينغا الذين هاجروا إلى بورما منذ أجيال، في السنوات الأخيرة من هذا البلد ذي الأغلبية البوذية الذي لا يتمتعون بجنسيته أو يحصلون على خدمات الصحة أو التعليم.

وفي 2017، أدت حملة عسكرية في البلاد إلى فرار مئات الآلاف من الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة، وقد رافقتها روايات مروعة عن القتل والاغتصاب والحرق العمد، وفق الوكالة الفرنسية.

وتواجه بورما اتهامات بالإبادة الجماعية أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة بسبب هذا النزوح الجماعي، وفي الخامس من ديسمبر عُثر على جثث 13 من أفراد الروهينغا على جانب طريق بالقرب من بلدة هليغو المجاورة لرانغون، واعتقلت الشرطة البورمية بعد ذلك 12 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى منظمة للتهريب وصلتهم بموت هؤلاء.

وماليزيا ذات الغالبية المسلمة هي الوجهة المفضلة لأفراد الروهينغا الذين يسعون إلى الفرار من الاضطهاد.