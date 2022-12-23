  • Alwasat News
Atwasat

ميلوني تهاجم صندوق إنقاذ منطقة اليورو: غير مفيد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 08:48 صباحا
ميلوني تهاجم صندوق إنقاذ منطقة اليورو: غير مفيد
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في روما، 26 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الخميس، صندوق الإنقاذ لمنطقة اليورو معتبرة أنه «غير مفيد»، قبل مناقشة برلمانية حول مسألة تعزيز دوره. 

وأنشئت «آلية الاستقرار الأوروبية» في 2012 للسماح لدول منطقة اليورو التي تعاني من أزمات مالية بالوصول إلى الأسواق وتسهيل حصولها على قروض بأسعار مدعومة، في المقابل، يجب على البلدان إجراء إصلاحات لتحسين قدرتها التنافسية وتنظيم مواردها المالية العامة.ولا تتمتع هذه الآلية بثقة إيطاليا لتي تعتبرها أداة تقشف تفرضها أوروبا الشمالية على بلدان الجنوب، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن ميلوني قولها لقناة تلفزيونية محلية: «السؤال الذي أريد طرحه قبل الدخول في المناقشة التي ستجرى في البرلمان حول ما إذا كان سيتم التصديق على شيء غير مفيد هو: «هل يمكننا جعل هذه الأداة مفيدة؟»، وأضافت: «يمكنني تأكيد أن إيطاليا لن تلجأ إلى آلية الاستقرار الأوروبية».

- مقترح فرنسي بإنشاء «صندوق إنقاذ» أوروبي لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» اقتصاديا

ميلوني تنتقد صندوق إنقاذ منطقة اليورو
ووقعت الدول الأعضاء في منطقة اليورو في بداية 2021، اتفاقًا لتعزيز دور الصندوق ممهدة الطريق أمام البرلمانات الوطنية للمصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وإيطاليا هي الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدًا، التي لم تصادق على الإصلاح. 

واستخدام الآلية مرفق بشروط صارمة لإدخال إصلاحات مثل تلك التي فرضت على اليونان خلال خطة الإنقاذ في 2015 عندما خسرت الحكومة اليسارية حينذاك إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية. 

وقالت ميلوني: «لماذا لم يستخدم أي شخص آلية الاستقرار يومًا؟ لأن الشروط صارمة جدًا ولأن الآلية هي دائن مميز، وهذا يعني أنه إذا حدثت أي مشكلة فستكون الجهة الأولى التي يجب سداد دينها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة

رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا

المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا
نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان
الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية

الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية
تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا
تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»

تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»
حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم

حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البيت الأبيض: كوريا الشمالية بدأت تسليم أسلحة لـ«فاغنر» الروسية
البيت الأبيض: كوريا الشمالية بدأت تسليم أسلحة لـ«فاغنر» الروسية
خبراء أمميون: جيش رواندا نفذ عمليات عسكرية في الكونغو الديمقراطية
خبراء أمميون: جيش رواندا نفذ عمليات عسكرية في الكونغو الديمقراطية
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
ألمانيا توقف عنصرا في استخباراتها بشبهة التجسس لحساب روسيا
ألمانيا توقف عنصرا في استخباراتها بشبهة التجسس لحساب روسيا
بلينكن: روسيا لم تظهر أي رغبة جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
بلينكن: روسيا لم تظهر أي رغبة جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة...
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر منه»
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر ......
المزيد
توقيف 112 من أفراد الروهينغا خلال محاولتهم الهرب من بورما
توقيف 112 من أفراد الروهينغا خلال محاولتهم الهرب من بورما...
ميلوني تهاجم صندوق إنقاذ منطقة اليورو: غير مفيد
ميلوني تهاجم صندوق إنقاذ منطقة اليورو: غير مفيد...
إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد
إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد...
بلينكن: روسيا لم تظهر أي رغبة جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
بلينكن: روسيا لم تظهر أي رغبة جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا...
ألمانيا توقف عنصرا في استخباراتها بشبهة التجسس لحساب روسيا
ألمانيا توقف عنصرا في استخباراتها بشبهة التجسس لحساب روسيا...
المزيد