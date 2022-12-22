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بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 07:16 مساء
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن جيش بلاده سيجد سلاحًا مضادًا من أجل التصدي لنظام الدفاع الجوي «باتريوت» الذي ستمنحه الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: «بالنسبة لنظام باتريوت، فهو نظام قديم جدًا. إنه لا يعمل مثل (نظامنا الروسي) إس- 300. خصومنا يعتبرون أنه سلاح دفاعي. حسنًا، سنضع ذلك في الاعتبار. هناك دائما (سلاح) مضاد».

وتابع: «لذا ما يفعله هؤلاء لن يجدي نفعا، فهو يطيل فقط أمد النزاع (مع أوكرانيا)، ذلك كلّ ما في الأمر»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس». 

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