البيت الأبيض: كوريا الشمالية بدأت تسليم أسلحة لـ«فاغنر» الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال ناطق باسم البيت الأبيض إن كوريا الشمالية قدمت في نوفمبر الماضي أسلحة لمجموعة «فاغنر» الروسية، ويمكن أن تقدم لها شحنات أخرى، محذرا من ازدياد قوّة هذه المجموعة شبه العسكرية.

واعتبر الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن «فاغنر في طريقها لأن تصبح منافسا للجيش النظامي الروسي»، متعهدا بفرض مزيد من العقوبات عليها، وفق وكالة «فرانس برس».

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بلينكن: فاغنر تزعزع الاستقرار في أفريقيا

وقبل أيام، جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحذيره من دور مجموعة «فاغنر» الروسية، وقال إنه «مزعزع للاستقرار في عدة دول أفريقية بما فيها ليبيا».

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد في ختام أعمال القمة الأميركية الأفريقية بواشنطن التي عقدت ما بين 14 و16 ديسمبر الجاري، أن المناقشات حول مجموعة «فاغنر» حضرت في عدد من المحادثات بما في ذلك، في اجتماعه مع رئيس غانا نانا أكوفو-أدو.

كما اتهمها وكذلك الجهات المرتبطة بها بـ«استغلال انعدام الأمن لتهديد الاستقرار، وتقويض الحكم الرشيد، وسلب الدول الثروة المعدنية وانتهاك حقوق الإنسان، وتعريض قوات حفظ السلام للخطر».