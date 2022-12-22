مجموعة السبع: معاملة طالبان للنساء يمكن أن تمثل «جريمة ضد الإنسانية»

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع، إنّ معاملة طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان يمكن أن تعد «جريمة ضد الإنسانية»، مطالبين بإلغاء الحظر المفروض على التحاق النساء بالجامعات.

وأضاف الوزراء في بيان اليوم الخميس: «قد يرقى اضطهاد النوع الاجتماعي إلى جريمة ضدّ الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، والذي تعدّ أفغانستان دولة طرفاً فيه»، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حسب وكالة «فرانس برس».

واعتبروا أن «سياسات طالبان المصمّمة لإقصاء النساء من الحياة العامة ستكون لها عواقب على كيفية تعامل بلادنا مع الحركة».