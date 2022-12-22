زيلينسكي يلتقي الرئيس البولندي أثناء عودته من الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره البولندي أندريه دودا في مطار جيشوف- ياسيونكا جنوبي شرق بولندا اليوم الخميس، غداة زيارته للولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، مرفِقاً رسالته بمقطع فيديو يظهر فيه الرئيس البولندي وهو يستقبله: «في طريق العودة، التقيت بصديق لأوكرانيا، الرئيس البولندي أندريه دودا»، وفق وكالة «فرانس برس».

المساعدة الأميركية لأوكرانيا استثمار في الأمن العالمي؟

وخلال تواجده في الكونغرس الأميركي، قال الرئيس الأوكراني «إن المساعدة التي تقدّمها الولايات المتّحدة لبلاده ليست صدقة بل هي استثمار» في الأمن العالمي.

وكانت هذه أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأ الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وشدد زيلينسكي على أن «أوكرانيا لم تسقط... بل هي حيّة وتقاتل».