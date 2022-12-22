تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا

القاهرة - بوابة الوسط

رأى وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الخميس، أن منع الأفغانيات من ارتياد الجامعات بقرار من حركة طالبان «ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا».

وقال الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي: «هذا المنع ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا. نرفض هذا المنع ولا نعتبره عادلا. نأمل بمشيئة الله، أن يتخلوا عن هذا القرار»، وتساءل «كيف يؤذي تعلم النساء البشرية؟»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وتركيا هي البلد الوحيد في حلف شمال الأطلسي «ناتو» الذي أبقى على سفارته مفتوحة في كابل منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس 2021.

وأعلنت حكومة طالبان، الثلاثاء، أن الجامعات الأفغانية باتت محظورة لأجل غير مسمى على الإناث المحرومات أصلا من التعليم الثانوي منذ وصول الحركة المتشددة إلى الحكم، وهو ما أثار موجة تنديد عالمية.