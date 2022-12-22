  • Alwasat News
Atwasat

كولومبيا تتفاوض لشراء 16 طائرة «رافال» فرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 10:32 صباحا
كولومبيا تتفاوض لشراء 16 طائرة «رافال» فرنسية
طيار يستعد للإقلاع بطائرة «رافال» في مهمة من قاعدة بجنوب غرب فرنسا، 25 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

تجري كولومبيا مفاوضات لشراء 16طائرة مقاتلة من طراز «رافال» من المصنع الفرنسي «داسو»، على ما أعلنت رئاسة البلد الواقع بأميركا الجنوبية، في إطار مساعيها استبدال طائرتها من طراز «كفير» الإسرائيلية.

وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن كولومبيا «اختارت مسبقا عرض الحكومة الفرنسية لبيع 16 طائرة طراز رافال» بعد الاطلاع على طائرات «غريبن» السويدية و«إف-16» الأميركية، وأضافت: «لا توجد عقود موقعة، إنها مفاوضات أولية» على عرض تقدر قيمته بنحو 15 مليار بيزوس (نحو 3 ملايين دولار).

وأوضحت الرئاسة أن طائرات «رافال» تمثل «الخيار الأفضل للبلاد من حيث السعر والكفاءة وقابلية التشغيل». قبل توليه السلطة في أغسطس، عارض الرئيس اليساري، غوستافو بيترو، شراء طائرات مقاتلة جديدة. 

وأكدت الرئاسة الأربعاء إن الطائرات لن يتم تمويلها من خلال الإصلاح الضريبي الرئيسي. ويسعى الإصلاح، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الكولومبي الشهر الماضي، إلى زيادة الضرائب على الأغنياء وقطاع النفط. وقالت الرئاسة أن كلفة الطائرات ستُسدد «بعد خمس سنوات، بهدف عدم التضحية بالإنفاق الاجتماعي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة

بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة
قائمة وحيدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس

قائمة وحيدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس
مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس العالم

مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس ...
تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين

الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)

حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط

بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية

استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل

واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها

تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها
عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب والدولة

عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب ...
حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
بايدن يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا.. وزيلينسكي ممتن
بايدن يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا.. وزيلينسكي ممتن
مجلس الأمن الدولي يتبنى أول قرار عن بورما منذ عقود
مجلس الأمن الدولي يتبنى أول قرار عن بورما منذ عقود
نتانياهو يشكل حكومة إسرائيلية جديدة
نتانياهو يشكل حكومة إسرائيلية جديدة
زيلينسكي: أنظمة باتريوت الأميركية تخلق مجالا جويا آمنا لأوكرانيا
زيلينسكي: أنظمة باتريوت الأميركية تخلق مجالا جويا آمنا لأوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة...
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر منه»
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر ......
المزيد
كولومبيا تتفاوض لشراء 16 طائرة «رافال» فرنسية
كولومبيا تتفاوض لشراء 16 طائرة «رافال» فرنسية...
زيلينسكي أمام «كونغرس»: المساعدة الأميركية لأوكرانيا ليست صدقة بل استثمارا
زيلينسكي أمام «كونغرس»: المساعدة الأميركية لأوكرانيا ليست ......
بايدن: الحلف الغربي سيظل موحدا وراء أوكرانيا
بايدن: الحلف الغربي سيظل موحدا وراء أوكرانيا...
زيلينسكي: أنظمة باتريوت الأميركية تخلق مجالا جويا آمنا لأوكرانيا
زيلينسكي: أنظمة باتريوت الأميركية تخلق مجالا جويا آمنا ......
نتانياهو يشكل حكومة إسرائيلية جديدة
نتانياهو يشكل حكومة إسرائيلية جديدة...
المزيد