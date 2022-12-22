كولومبيا تتفاوض لشراء 16 طائرة «رافال» فرنسية

القاهرة - بوابة الوسط

تجري كولومبيا مفاوضات لشراء 16طائرة مقاتلة من طراز «رافال» من المصنع الفرنسي «داسو»، على ما أعلنت رئاسة البلد الواقع بأميركا الجنوبية، في إطار مساعيها استبدال طائرتها من طراز «كفير» الإسرائيلية.

وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن كولومبيا «اختارت مسبقا عرض الحكومة الفرنسية لبيع 16 طائرة طراز رافال» بعد الاطلاع على طائرات «غريبن» السويدية و«إف-16» الأميركية، وأضافت: «لا توجد عقود موقعة، إنها مفاوضات أولية» على عرض تقدر قيمته بنحو 15 مليار بيزوس (نحو 3 ملايين دولار).

وأوضحت الرئاسة أن طائرات «رافال» تمثل «الخيار الأفضل للبلاد من حيث السعر والكفاءة وقابلية التشغيل». قبل توليه السلطة في أغسطس، عارض الرئيس اليساري، غوستافو بيترو، شراء طائرات مقاتلة جديدة.

وأكدت الرئاسة الأربعاء إن الطائرات لن يتم تمويلها من خلال الإصلاح الضريبي الرئيسي. ويسعى الإصلاح، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الكولومبي الشهر الماضي، إلى زيادة الضرائب على الأغنياء وقطاع النفط. وقالت الرئاسة أن كلفة الطائرات ستُسدد «بعد خمس سنوات، بهدف عدم التضحية بالإنفاق الاجتماعي».