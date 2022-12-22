زيلينسكي أمام «كونغرس»: المساعدة الأميركية لأوكرانيا ليست صدقة بل استثمارا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ المساعدة التي تقدّمها الولايات المتّحدة لبلاده من أجل التصدّي للغزو الروسي «ليست صدقة» بل هي «استثمار» في الأمن العالمي.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب أمام «كونغرس» الأميركي أمس الأربعاء، «أودّ أن أشكركم شكرا جزيل الشكر، على المساعدة المالية التي قدّمتموها لنا والتي قد تقرّرون» تقديمها لاحقاً، متابعا أنّ «أموالكم ليست صدقة، إنّها استثمار في الأمن العالمي والديموقراطية، ونحن نديرها بأكثر الطرق مسؤولية»، حسب وكالة «فرانس برس».

تصفيق مطول للرئيس الأوكراني

وقبيل بدء الكلمة، صفّق أعضاء «كونغرس» بمجلسيه، النواب والشيوخ، مطوّلا لزيلينسكي، الذي استهل حديثه برسالة تحدّ للقوات الروسية التي تغزو بلاده قائلاً إنّ «أوكرانيا حيّة وتقاتل».

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وخلال أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأ الغزو الروسي لبلاده في 24 فبراير، قال إنّه «خلافاً لأسوأ التوقّعات، أوكرانيا لم تسقط. أوكرانيا حيّة وتقاتل».

علم أوكراني من أرض المعركة

وأكد زيلينسكي أن بلاده «لن تستسلم أبدا» للقوات الروسية، منوها بـ«صمود قواته في مواقعها»، ولفت إلى أنّ التوصّل إلى «سلام عادل» ينهي الحرب لا يعني بأيّ شكل من الأشكال المساومة على وحدة أراضيها.

وقدّم الرئيس الأوكراني إلى «كونغرس» في ختام خطابه التاريخي علما أوكرانيا جلبه معه من أرض المعركة.

وقال إنّ هذا العلم هو هدية من العسكريين الأوكرانيين الذين يقاتلون على خط الجبهة في باخموت، المدينة التي زارها الثلاثاء قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة

زيلينسكي خلال إلقائه كلمة أمام كونغرس الأميركي، 21 ديسمبر 2022، (الإنترنت)