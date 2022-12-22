بايدن: الحلف الغربي سيظل موحدا وراء أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنه واثق من أن التحالف الغربي سيظل موحدًا وراء أوكرانيا.

وأوضح بايدن للصحافيين بعد لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «لست قلقاً بتاتاً بشأن صلابة الحلف»، مضيفًا: «أشعر بالرضا حيال التضامن والدعم لأوكرانيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- زيلينسكي: أنظمة باتريوت الأميركية تخلق مجالا جويا آمنا لأوكرانيا

وأعلن بايدن، خلال استقباله زيلينسكي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة «ستواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها»، مشددًا على ضرورة التوصل إلى «سلام عادل» بالنسبة إلى كييف.

في حين أعرب زيلينسكي عن «امتنان من أعماق القلب» للدعم الأميركي لبلاده، بعدما قدمت الولايات المتحدة إلى كييف أسلحة بمليارات الدولارات في مواجهة الغزو الروسي.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده ستزود أوكرانيا منظومة باتريوت الأكثر تطورًا للدفاع الجوي، والتي اعتبرها زيلينسكي ستعزّز بقوة قدراتها الدفاعية.

وأوضح الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بايدن أن «أقوى عنصر في هذه الحزمة هو أنظمة بطاريات باتريوت، وهو أمر سيعزز بقوة دفاعنا الجوي»، متابعًا: «هذه خطوة مهمة للغاية لخلق مجال جوي آمن لأوكرانيا».