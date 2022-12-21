مجلس الأمن الدولي يتبنى أول قرار عن بورما منذ عقود

القاهرة - بوابة الوسط

تبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، للمرة الأولى منذ عقود قرارا يتناول الوضع في بورما، مطالبا بإنهاء أعمال العنف والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الرئيسة السابقة أونغ سان سو تشي.

ولم يتمكن مجلس الأمن البتة من تجاوز خلافاته في شأن هذا البلد لتبني قرار، ولم يتجاوز سقف الإعلانات الرسمية. ووافق 12 عضوًا في المجلس على قرار الأربعاء من دون معارضة أي عضو، كون الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو)، بحسب وكالة «فرانس برس».

الانتهاكات في بورما

وتشهد بورما حالة من الفوضى، منذ إطاحة الحكومة المدنية لأونغ سان سو تشي، في انقلاب عسكري في فبراير 2021، ما أنهى فترة وجيزة من الديمقراطية.

وتقول مجموعة مراقبة محلية إن نحو 2280 مدنيًا قتلوا بينما لا يزال 11637 محتجزين، في إطار حملة الجيش للقضاء على المعارضة.