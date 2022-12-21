بايدن يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا.. وزيلينسكي ممتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة «ستواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها»، مشددًا على ضرورة التوصل إلى «سلام عادل» بالنسبة إلى كييف.

من جهته، أعرب زيلينسكي الذي يقوم بزيارة تاريخية لواشنطن عن «امتنان من أعماق القلب» للدعم الأميركي لبلاده، بعدما قدمت الولايات المتحدة إلى كييف أسلحة بمليارات الدولارات في مواجهة الغزو الروسي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن بلاده ستزود أوكرانيا منظومة باتريوت الأكثر تطورًا للدفاع الجوي.

وقال بلينكن، في بيان، إن «رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي جرى تسليمها إلى الآن».