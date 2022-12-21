بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن عند مدخل البيت الأبيض، الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أول زيارة يقوم بها الأخير للخارج منذ بدء الحرب في بلاده.

ووقف زيلينسكي إلى جانب جيل وجو بايدن مرتديًا سترة عسكرية لالتقاط صور لهم. وسيجري الرئيسان محادثات ثنائية قبل أن يعقدا مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستزود أوكرانيا منظومة باتريوت الأكثر تطورًا للدفاع الجوي.

وقال بلينكن، في بيان، إن «رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي جرى تسليمها إلى الآن».