زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى الولايات المتحدة، في أول رحلة خارجية له منذ غزت روسيا بلاده في 24 فبراير، وفق ما اعلن البيت الابيض حيث سيستقبل الرئيس جو بايدن نظيره الأوكراني.

وقبيل ذلك، أكد مصدر دبلوماسي أوكراني وصول زيلينسكي في هذه الزيارة التاريخية التي سيخاطب فيها أيضا الكونغرس الأميركي. واظهرت مواقع ترصد حركة الملاحة الجوية مسار طائرة عسكرية أميركية من رزيسزو في بولندا الى قاعدة اندروز الجوية في ضاحية واشنطن، بحسب «فرانس برس».

وتعتبر هذه الزيارة التي سيعلن خلالها عن مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا وصفت بأنها «كبيرة» تشمل خصوصا نظام باتريوت للدفاعات الجوية المتطورة، تحديا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تعزيز الصمود والقدرات الدفاعية» لأوكرانيا

وقال الكرملين الأربعاء إن شحنات أسلحة أميركية جديدة إلى أوكرانيا لن تؤدي سوى إلى «تفاقم» النزاع مع روسيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن «كل هذا يؤدي بالتأكيد إلى تفاقم النزاع ولا يبشر بالخير لأوكرانيا» في إشارة إلى شحنات أسلحة جديدة إلى كييف. وأضاف أنه لا يتوقع تغييرا في موقف زيلينسكي بشأن رفضه التفاوض مع الرئيس فلاديمير بوتين بعد هذه الزيارة.

وأكد الرئيس الأوكراني في تغريدة صباح الأربعاء أنه «في طريقه إلى الولايات المتحدة لتعزيز الصمود والقدرات الدفاعية» لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيلتقي الرئيس الأميركي ويلقي كلمة أمام الكونغرس.

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وخلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش الروسي، أكد بوتين أن بلاده ستواصل تطوير إمكاناتها العسكرية بما في ذلك «الاستعداد القتالي» لقواتها النووية. وقال إن «القوات المسلحة والقدرات القتالية لقواتنا المسلحة تتزايد باستمرار كل يوم، وهذه العملية سنقوم بتطويرها بالتأكيد». وأضاف «سنواصل الحفاظ على الاستعداد القتالي لثالوثنا النووي وتحسينه».

وكان ناطق باسم الرئيس الروسي ذكر أن بوتين الذي أقر الثلاثاء بان الوضع «صعب جدا» في المناطق الأربع في جنوب وشرق أوكرانيا التي أعلنت روسيا ضمها، يريد استخلاص العبر من السنة المنصرمة وتحديد أهداف جيشه للعام 2023.

في الأول من سبتمبر 2021، استقبل الرئيس جو بايدن في المكتب البيضوي زيلينسكي ووعده بدعمه في مواجهة روسيا.

تزويد أوكرانيا منظومة باتريوت الأكثر تطورًا للدفاع الجوي

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن بلاده ستزود أوكرانيا منظومة باتريوت الأكثر تطورًا للدفاع الجوي، وذلك في وقت يوشك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الوصول إلى واشنطن.

وقال بلينكن، في بيان، إن «رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي جرى تسليمها إلى الآن».