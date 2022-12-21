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أوربان: «رهاب المجر» يسود دوائر الاتحاد الأوروبي ويمنع تمويلا بالمليارات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 07:18 مساء
أوربان: «رهاب المجر» يسود دوائر الاتحاد الأوروبي ويمنع تمويلا بالمليارات
رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان. (الإنترنت)
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ندّد رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان الأربعاء بـ«رهاب المجر» الذي قال إنه يسود دوائر الاتحاد الأوروبي، ويمنع تمويلاً بالمليارات مخصّصاً لبودابست بانتظار إصلاحات لمكافحة الفساد.

وتمّ التوصل إلى حلّ وسط في منتصف ديسمبر عندما وافقت الدول الأعضاء على خفص المبلغ المجمّد، ولكن ما زال هناك 12 مليار يورو معلّقة، بعدما اعتُبرت الإجراءات التي اتخذتها بودابست «غير كافية»، بحسب «فرانس برس».

استخدم عبارة «رهاب المجر» عدّة مرّات
وقال رئيس الوزراء القومي في مؤتمره الصحفي التقليدي في نهاية العام «توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهو أداء استثنائي من جانبنا بينما كان علينا أن نكافح رهاب المجر في عالم تحكمه الليبرالية».  واستخدم عبارة «رهاب المجر» عدّة مرّات، مؤكدا أنه لولا رهاب المجر هذا، لكان الأمر استغرق يوماً أو يومين فقط».

وقال فيكتور أوربان إنّ الإجراء الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في مواجهة «انتهاكات سيادة القانون التي لوحظت» في هذا البلد الواقع في وسط أوروبا «من المرجح أن توجه ضربة قاضية إلى الاتحاد الأوروبي». وأشار إلى أنّ «حفنة من الأشخاص» المهووسين بهذه القضية «يحاولون فرض إرادتهم على عدد قليل من البلدان».

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وكان رئيس الوزراء المجري يقصد البرلمان الأوروبي بشكل خاص، الذي اعتبر في سبتمبر أنّ المجر لم تعد ديمقراطية بل صارت «نظاماً هجيناً من الاستبداد الانتخابي».

فضيحة الفساد المفترضة المتعلقة بقطر
واعتبر أنه حتى قبل فضيحة الفساد المفترضة المتعلقة بقطر، فإنّ سمعة الهيئة «تراجعت بالفعل إلى لا شيء». وأضاف «يجب تنظيف المياه الراكدة»، في إشارة إلى شعار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب «تنظيف المستنقع» الذي يؤيّده بشدّة.

ويدعو أوربان بانتظام إلى تقييد سلطات البرلمان الأوروبي وانتخاب أعضائه من قبل الحكومات الوطنية بدلاً من التصويت المباشر. ولدى سؤاله عن خططه لولايته الرابعة على التوالي، قال رئيس  الوزراء البالغ 59 عاماً إنه لا ينوي التقاعد من الحياة السياسية.

وأضاف أوربان المولع بكرة القدم «بالطبع، لا يمكننا تحديد المدة التي سأبقى فيها، لكن الأمر ليس مثل كرة القدم، الله سيقرّر».

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