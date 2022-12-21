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بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 04:14 مساء
بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة»، لكن روسيا ليست مسؤولة عن اندلاعه.

وقال بوتين خلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش الروس إن «ما يحدث هو مأساة بالتأكيد، مأساة مشتركة، لكنها ليست نتيجة لسياستنا إنها نتيجة لسياسة دول أخرى»، وفق «فرانس برس».

صواريخ جديدة فرط صوتية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن الأسطول الروسي سيحصل اعتبارا من مطلع يناير على صواريخ جديدة فرط صوتية عابرة من طراز زيركون، وهو سلاح من المجموعة الجديدة التي طورتها موسكو في السنوات الماضية.

-  بوتين: سنواصل تطوير قدراتنا العسكرية بما في ذلك النووية
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وقال بوتين خلال اجتماع أمام كبار الضباط في أوج التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا «في مطلع يناير، ستكون الفرقاطة أميرال غورشكوف في الخدمة ومزودة بصواريخ زيركون جديدة لا مثيل لها في العالم».

روسيا تطور قدراتها العسكرية
وأكد الرئيس الروسي خلال الاجتماع أن بلاده ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما في ذلك «الاستعداد القتالي» لقواتها النووية.

وقال إن «القوات المسلحة والقدرات القتالية لقواتنا المسلحة تتزايد باستمرار وكل يوم. وهذه العملية بالطبع سوف تتطور»، مضيفا «سنواصل الحفاظ على الاستعداد القتالي لقواتنا النووية وتحسينها» في مختلف المجالات.

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