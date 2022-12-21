شويغو: روسيا ستقيم قاعدتين بحريتين في مدينتين أوكرانيتين

القاهرة - بوابة الوسط

تخطط روسيا لإقامة قواعد لدعم أسطولها في مدينتين ساحليتين بجنوب أوكرانيا سيطرت عليهما خلال هجومها، حسبما أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو الأربعاء.

وقال شويغو في تقرير خلال اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين العسكريين إن «الميناءين في برديانسك وماريوبول يعملان بكامل طاقتهما. نخطط لنشر قواعد فيهما لدعم السفن وخدمات إنقاذ في حالات الطوارئ ووحدات تصليح سفن البحرية»، بحسب «فرانس برس».

زيادة عديد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون عنصر

واقترح وزير الدفاع الروسي زيادة عديد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض هجوما في أوكرانيا، إلى 1.5 مليون عنصر إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.

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وقال سيرغي شويغو للرئيس فلاديمير بوتين الذي وافق على المقترحات خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين «من الضروري زيادة عديد القوات المسلحة إلى 1.5 مليون عنصر بمن فيهم 695 ألف جندي متعاقد».

«الجيش الروسي لقوات الغرب المتضافرة»

وقال شويغو في تقريره عن النزاع للرئيس فلاديمير بوتين «في أوكرانيا يتصدى الجيش الروسي لقوات الغرب المتضافرة».

وأضاف شويغو أن المستفيد الأكبر من هذه العمليات الولايات المتحدة الأميركية التي تستفيد من إضعاف شركائها في أوروبا، وأشار إلى أن روسيا تقوم بعمليتها العسكرية الخاصة من أجل الدفاع عن المواطنين من الإبادة الجماعية.

وتابع شويغو أن جزءًا من الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة الأميركية لأوكرانيا تصل إلى الأسواق حول العالم، وكثير من الوسائل العسكرية الأميركية تذهب لمساعدة أوكرانيا بما في ذلك 70 قمرًا صناعيًا عسكريًا، علاوة على أقمار صناعية أخرى متعددة الاستخدام.