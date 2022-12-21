بوتين: الأسطول الروسي سيحصل على صواريخ جديدة فرط صوتية في مطلع يناير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن الأسطول الروسي سيحصل اعتبارا من مطلع يناير على صواريخ جديدة فرط صوتية عابرة من طراز زيركون، وهو سلاح من المجموعة الجديدة التي طورتها موسكو في السنوات الماضية.

وقال بوتين خلال اجتماع أمام كبار الضباط في أوج التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا «في مطلع يناير، ستكون الفرقاطة أميرال غورشكوف في الخدمة ومزودة بصواريخ زيركون جديدة لا مثيل لها في العالم»، بحسب «فرانس برس».

روسيا تطور قدراتها العسكرية

وأكد الرئيس الروسي خلال الاجتماع أن بلاده ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما في ذلك «الاستعداد القتالي» لقواتها النووية.

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وقال إن «القوات المسلحة والقدرات القتالية لقواتنا المسلحة تتزايد باستمرار وكل يوم. وهذه العملية بالطبع سوف تتطور»، مضيفا «سنواصل الحفاظ على الاستعداد القتالي لقواتنا النووية وتحسينها» في مختلف المجالات.

كما أعلن أنه «في مطلع يناير، ستكون الفرقاطة أميرال غورشكوف في الخدمة ومزودة بصواريخ زيركون فرط صوتية جديدة لا مثيل لها في العالم».